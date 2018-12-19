Bayburt'un kültürel değerlerinin tanıtımı için klip çektiler

Bayburt'un kültürel değerleri ile tarihi dokusunun korumasına dikkati çekmek için Vali Ali Hamza Pehlivan ile halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 100'ün üzerinde kişinin katılımıyla klip hazırlandı. Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde 2015 yılından itibaren çalışmalar yürüten Kenan Yavuz Kültürevi öncülüğünde, Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneğinin (BEKDER) katkılarıyla bir araya gelen 100'ü aşkın kişi, "Çoruh Türkü Söyler Bayburt'a" adı verilen klipte yer aldı. Katılımcılar klipte, Bayburt yöresine ait "Giderim Yolum Dağdır", "Al Çuha Mavi Çuha" ve "Kalaya Kazlar Gelir" türkülerini hem çaldı hem de seslendirdi. Vali Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev yaptığı kentin kültürel dokusunu, gelenek ve göreneklerini yansıtan ve kentin tanıtımı için hazırlanan böyle bir çalışmada yer almanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Kenan Yavuz Kültürevi'nin, geçmiş yıllarda yaptığı çalışmaları bir adım daha öteye taşıyarak şehrin geçmişten bugüne birtakım geleneklerini yine yöreye ait türküler eşliğinde yeniden hatırlattığını belirten Pehlivan, "Türküler, kültürel transferin en önemli araçlarından biri. Onlarda acılarımız, sevinçlerimiz, yaslarımız, düğünlerimiz var. Bizler ortak değerimiz olan türküler etrafında bireysel öykülerimizi yazıyoruz." dedi.

Pehlivan, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu toprakların geçmişten getirip bugüne söylediğini yarına taşımak gibi bir amaca hizmet etmek hepimizin boynunun borcu. Ayrıca bu klibin hazırlanmasında sivil toplum kuruluşlarının, esnafın, memurun, öğrencinin, çiftçinin birlikte yer alması, el ele vermesi bizim kültürel kodlarımızın en önemlilerinden biri olan dayanışma duygusunun güzel ve güncel örneklerinden birini ortaya koydu. Kentin sahip olduğu kültürel değerlerine bugün sahip çıkılması, bundan sonraki nesillere de örnek teşkil edecektir." Kenan Yavuz Kültürevi kurucusu iş adamı Kenan Yavuz ise çalışma ile kaybolmaya yüz tutan geleneksel Anadolu kültürünü gelecek kuşaklara taşımayı ve Türk-İslam tarihinde çok önemli yeri olan Bayburt'un tanıtımını amaçladıklarını ifade etti. Kentteki farklı meslek gruplarından insanların yer aldığı klipte çocuk-insan-su ilişkisini, doğal çevre ve kadim kent Bayburt'un tarihi dokusunu koruma adına da farkındalık oluşturmak istediklerine dikkati çeken Yavuz, çalışmada yer alan Vali Ali Hamza Pehlivan'a teşekkür etti.