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Bayburt’un nüfusu, gurbetçilerle 3 katına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 11:45 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt, yaz aylarında gurbetçilerin tatil için memleketlerine dönmesiyle en kalabalık günlerini yaşıyor.

Bayburt’un nüfusu, gurbetçilerle 3 katına çıktı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- TÜRKİYE'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt, yaz aylarında gurbetçilerin tatil için memleketlerine dönmesiyle en kalabalık günlerini yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat 2017 verilerine göre, 80 bin 417 nüfuslu kentte, yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilerle nüfusun 3 katına çıktığı belirtildi. Cadde ve sokaklarda, araçlar için park sıkıntısı yaşanırken kentteki yoğunluk, en çok esnafı memnun etti.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere diğer kentlere göç eden Bayburtlu vatandaşlar, bayram tatili için memleketlerine çıkarma yaptı. Yaz ayının gelmesi ve bayram tatili nedeniyle gurbetçiler de kente akın etti. Türkiye'nin en az nüfuslu ili olan Bayburt, tarihinin en kalabalık günlerini yaşamaya başladı. Bayram tatilinin bitmesine karşın kentteki yoğunluk hala sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat 2017 verilerine göre, 80 bin 417 kişinin yaşadığı kentte, yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilerle nüfusun 3 katına çıktığı belirtildi. Kentin cadde ve sokaklarında, araçlar için park sıkıntısı yaşanırken, vatandaşlar da kaldırımda yürümekte zorlanmaya başladı.
CADDELER DOLDU TAŞTI
Kentte, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta, araçların park edilmesiyle, trafik akışının güçlükle ilerlediği gözlendi. Trafik yoğunluğu bakımından en sakin şehirlerden biri olan kentte yaşanan yoğunluk nedeniyle kapalı ve açık otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Trafik polis ve belediye ekipleri de trafiği düzenlemek için yoğun mesai harcadı. Yurt dışındaki gurbetçilerin lüks otomobillerle geldiği kentte, vatandaşlar akrabaları ile hasret giderdi, yöresel ürünlerden de satın aldı. Kentteki hareketlilik ve yoğunluk esnafı da memnun etti.
'MEMLEKETİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'
Yaşanan yoğunluktan en çok memnun kalan lokanta, fırın ve pastane gibi işletmelerin sahipleri, 'Bayburt Bayburt olalı böyle kalabalık görmedi' değerlendirmesinde bulundu, kente muhteşem bir canlanma olduğuna işaret etti.
İşlerinin çok güzel olduğunu anlatan esnaf Bayram Yılmaz, "Bu yılki kalabalık bizleri ziyadesiyle memnun etti. Her zaman böyle olsun isteriz" dedi. Kent sakinlerinden Yusuf Okumuş da, Bayburt'u ilk kez bu kadar kalabalık gördüğünü ve bu yoğunluğun 12 aya yayılması gerektiğini söyledi. Almanya'dan kente gelen gurbetçi Mümin Aktürk ise, "Almanya'dan geldik, dedemizin, babamızın memleketine. Bu kültür yaşamalı. Memleketimizi çok seviyoruz. Bu yıl çok kalabalık oldu. Araçları parkta sıkıntı çekiyoruz, ama yine de gelmeye değer" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bayburt’un nüfusu, gurbetçilerle 3 katına çıktıBayburt’un nüfusu, gurbetçilerle 3 katına çıktıBayburt’un nüfusu, gurbetçilerle 3 katına çıktıBayburt’un nüfusu, gurbetçilerle 3 katına çıktı

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