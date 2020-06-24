Bayer glifosat davacılarına milyarlar ödeyecek

Bayer, davacılara 10 milyar 900 milyon dolar ödeyecek.Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, ABD'de hakkında yabani otlara karşı kullanılan glifosat maddesinin kansere yol açtığı iddiasıyla açılan davalardan vazgeçmeleri için davacıların büyük bölümüyle anlaştı. Bayer'den yapılan açıklamada, 10 milyar 900 milyon dolar ödeme karşılığında 125 bin davanın dörtte üçünün geri çekileceğini duyurdu.

Dava konusu, Bayer'in Roundup adlı yabani otla mücadele ilacı. Söz konusu ilaç Türkiye'de de satılıyor. Dünya genelinde yaygın kullanılan pestisitlerden olan glifosat, olası zararları konusunda en çok tartışılan tarım ilaçlarından.

Bayer, 2018'de ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu satın almasının ardından Monsanto'nun geliştirdiği Roundup ilacı nedeniyle kanser olduklarını iddia edenlerin açtığı davalarda milyarlarca dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmişti. İlk üç davadaki astronomik tazminatların ardından Bayer'e ürettiği tarım ilacının içeriğindeki glifosat nedeniyle kansere yakalandığını söyleyen binlerce kişi dava açtı.