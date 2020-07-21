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Bayer temyizi kaybetti ama ceza indirimi aldı

21.07.2020 12:50 | Son Güncelleme

Bayer glifosat etken maddesi nedeniyle kansere yol açtığı iddia edilen, Türkiye'de de satılan Roundup ile ilgili ABD’de yaptığı temyiz başvurusunu kaybetti.

Bayer temyizi kaybetti ama ceza indirimi aldı

Ancak mahkeme Bayer’in cezasında indirim yaptı.Alman kimya ve ilaç devi Bayer'e, 2018 yılında satın aldığı Monsanto'nun glifosat içeren, Türkiye'de de satılan Roundup adlı zirai ilacının kansere neden olduğu gerekçesi ile açılan davalar devam ediyor.

Son olarak Kaliforniya Temyiz Mahkemesi Bayer’in iştiraki Monsanto'ya dava açan okul görevlisi Dewayne "Lee" Johnson yabani otla mücadele için kullanılan Roundup'ı sürekli kullanımı sonucu kansere yakalandığı için açtığı davada verilen kararı Bayer'in itirazı üzerine değerlendirdi.

2018 yılında jüri yabani otla mücadele ilacının Johnson’ın hastalığına etkisi olduğuna ve Johnson'a 40 milyon dolar zarar tazminat ve 250 milyon dolar da ceza zararı ödenmesine karar vermişti. Ceza zararı daha sonra 78,5 milyon dolara indirilmişti.

Karar Bayer’in hisse fiyatlarının düşmesine neden olmuş ve şirkete 2018 yılında Monsanto'yu aldıktan sonra birçok başka dava açılmasına neden olmuştu.

Mahkemeden ceza indirimi

Kaliforniya Temyiz Mahkemesi'nden yapılan açıklamada "Tazminatta indirim yapılmasına karar verdiysek de kararı tersine çevirmiyoruz" denildi. Mahkeme Bayer'in Johnson'a ödeyeceği tazminatı toplam 20,5 milyon dolara indirdi.

86 sayfalık açıklama şöyle devam etti:

"Biz Johnson’ın glifosat ve Roundup ürünlerindeki diğer maddelerin kanser olmasına yol açtığı ile ilgili çok ve yeterli kanıt sunduğu görüşündeyiz. Birçok uzman da Roundup ürünlerinin lenfoma kanserine ve özellikle de Johnson’ın kanserine yol açtığına dair kanıt sundu."

Bayer’den yapılan açıklamada kararın "doğru yönde atılmış bir adım" olduğu kaydedilerek yine de jüri kararı ve verilen tazminat cezalarının sunulan kanıtlar ve mevcut kanunlarla bağdaşmadığı ileri sürüldü. Açıklamada, "Monsanto yasal seçeneklerini değerlendirmeye devam edecek ve bunlar arasında Kaliforniya Yüksek Mahkemesine başvurmak da yer alıyor" denildi.

10 milyar dolarlık uzlaşma

Bayer geçen ay yabani otlara karşı kullanılan glifosat maddesinin kansere yol açtığı gerekçesiyle hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gittiğini ve davacılara 10 milyar 900 milyon dolar ödeyeceğini açıklamıştı.

Bayer, 2018'de ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu satın almasının ardından Monsanto'nun geliştirdiği Roundup ilacı nedeniyle kanser olduklarını iddia edenlerin açtığı davalarda milyarlarca dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmişti. İlk üç davadaki astronomik tazminatların ardından Bayer'e ürettiği tarım ilacının içeriğindeki glifosat nedeniyle kansere yakalandığını söyleyen binlerce kişi dava açmıştı.

Bayer bilimsel araştrımaların ve yetkili merciler tarafından verilen onayların glifosatın güvenli olduğunu gösterdiğini savunuyor. Ancak yapılan başka araştırmaları glifosatın kansere yol açabilidiğini gösteriyor.

AFP, Reuters / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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