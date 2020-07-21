Bayer temyizi kaybetti ama ceza indirimi aldı

Ancak mahkeme Bayer’in cezasında indirim yaptı.Alman kimya ve ilaç devi Bayer'e, 2018 yılında satın aldığı Monsanto'nun glifosat içeren, Türkiye'de de satılan Roundup adlı zirai ilacının kansere neden olduğu gerekçesi ile açılan davalar devam ediyor.

Son olarak Kaliforniya Temyiz Mahkemesi Bayer’in iştiraki Monsanto'ya dava açan okul görevlisi Dewayne "Lee" Johnson yabani otla mücadele için kullanılan Roundup'ı sürekli kullanımı sonucu kansere yakalandığı için açtığı davada verilen kararı Bayer'in itirazı üzerine değerlendirdi.

2018 yılında jüri yabani otla mücadele ilacının Johnson’ın hastalığına etkisi olduğuna ve Johnson'a 40 milyon dolar zarar tazminat ve 250 milyon dolar da ceza zararı ödenmesine karar vermişti. Ceza zararı daha sonra 78,5 milyon dolara indirilmişti.

Karar Bayer’in hisse fiyatlarının düşmesine neden olmuş ve şirkete 2018 yılında Monsanto'yu aldıktan sonra birçok başka dava açılmasına neden olmuştu.

Mahkemeden ceza indirimi

Kaliforniya Temyiz Mahkemesi'nden yapılan açıklamada "Tazminatta indirim yapılmasına karar verdiysek de kararı tersine çevirmiyoruz" denildi. Mahkeme Bayer'in Johnson'a ödeyeceği tazminatı toplam 20,5 milyon dolara indirdi.