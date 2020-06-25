Bayer, Türkiye'de de satılan yabani ot ilacı Roundup için davacılara 10,9 milyar dolar ödeyecek

Alman ilaç ve kimya devi Bayer, Türkiye'de de satılan ve yabani otları kurutmak için kullanılan Roundup adlı ilacın kansere yol açtığı iddiasıyla açılan dava sonrası davacılara 10,9 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Glifosat içeren ilaç için şimdiye kadar yaklaşık 125 bin dava açılmıştı.

New York merkezli hukuk firması Weitz & Luxenberg, Bayer'le 100 bin kişi adına anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bayer, ilacın kansere yol açmadığını iddia etti ancak bu anlaşmanın "belirsizliği" sona erdireceğini açıkladı.

'Hodgkin dışı lenfomaya yakalananlar için adaleti sağladık'

Roundup, 2018'de Bayer'in 63 milyar dolara satın aldığı Amerikan şirketi Monsanto tarafından üretiliyor.

40 yıldan uzun bir süre önce piyasa çıkarılan Roundup dünyanın en bilinen yabani ot ilacı.

Anlaşma kapsamında Bayer kalan davaların kapanması için 9,6 milyar dolar ödeme yapacak.

Şirket gelecekte açılacak davalar olası davalar için de 1 milyar 250 milyon dolar ayıracak.

Weitz & Luxenberg yöneticilerinden Robin Greenwald, "Uzun bir yolculuk oldu ama Monsanto'nun güvenli olduğunu söylediği ürünü kullanıp Hodgkin dışı lenfoma olan on binlerce kişi için adaleti sağladık" dedi.