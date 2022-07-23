SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Bayern Münih Manchester City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda?

Bayern Münih Manchester City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda?

23.07.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih Manchester City hazırlık maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Heyecanla beklenen maç için vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Bayern Münih Manchester City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Bayern Münih Manchester City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda?

Bayern Münih Manchester City hazırlık maçı için geri sayım devam ediyor. Alman ekibiyle İngiliz ekibinin kozlarını paylaşacağı karşılaşma futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Vatandaşlar internette "Bayern Münih Manchester City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?", "Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde...

BAYERN MÜNİH MACHESTER CİTY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Manchester City hazırlık maçı 24 Temmuz 2022 Pazar günü oynanacak.

Bayern Münih Manchester City hazırlık maçı Türkiye saati ile 02.00'de oynanacak.

BAYERN MÜNİH MACHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Manchester City maçının televizyonda yayıncı kuruluşu bulunmasa da bazı resmi bahis siteleri karşılaşmayı kuponuna ekleyen kullanıcıları için mücadeleyi yayınlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nefesler tutuldu! Dinamo Kiev-Fenerbahçe...Nefesler tutuldu! Dinamo Kiev-Fenerbahçe...
Dünya sınırlarında yaşayan en çekici kadın, Paige Spiranac seçildi!Dünya sınırlarında yaşayan en çekici kadın, Paige Spiranac seçildi!
Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!
Anahtar Kelimeler:
fc bayern münchen manchester city
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

'Rambo Okan' öldürüldü mü? İlk açıklama arkadaşından geldi!

'Rambo Okan' öldürüldü mü? İlk açıklama arkadaşından geldi!

Fenerbahçe'de yeni transfer gönderiliyor!

Fenerbahçe'de yeni transfer gönderiliyor!

Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez, çıplak fotoğraflarını satarak futbol kulübü satın alıyor!

Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez, çıplak fotoğraflarını satarak futbol kulübü satın alıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.