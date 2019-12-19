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Bayern Münih şampiyonluk yarışından kopmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 01:43 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern Münih deplasmanda Freiburg'u 3-1 mağlup etti

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Freiburg'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışından kopmadı.

Bundesliga'nın 16. haftası Freiburg- Bayern Münih, Frankfurt - FC Köln, Wolfsburg - Schalke, Mönchengladbach - Paderborn, Leverkusen - Hertha maçlarıyla tamamlandı.

Bundesliga'nın şampiyonluk rekorunun sahibi olan Bayern Münih deplasmanda Freiburg karşısında uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı.

Bayern Münih 16. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi takım 59. dakikada Vincenzo Grifo'nun golüyle eşitliği sağladı.

Beraberlik golünden sonra vasat bir futbol sergileyen Bavyera ekibinin yüzü Hollandalı futbolcu Joshua Zirkzee'nin 90+2'de kaydettiği gol ile güldü.

Bu golden sonra tekrar atak yapan Bayern Münih 90+5'te bu kez Serge Gnabry ile skoru 3-1 yaparak karşılaşmadan zaferle ayrıldı.

Bayern Münih bu sonuçla 30 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Freiburg ise 25 puanda kaldı ve averajla 6. sıradaki yerini korumayı başardı.

- Ozan Kabak Schalke ile 3. golünü kaydetti

Gecenin bir diğer maçında milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği Schalke 04 deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın başlamasıyla birlikte etkili futbol oynayan her iki takım ilk yarıyı golsüz eşitsizlikle kapattı.

Maçın ikinci yarısında daha fazla atak yapmaya başlayan Schalke 51. dakikada Ozan Kabak ile 1-0 öne geçti. Wolfsburg ise 82. dakikada Kevin Mbabu ile beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Bu skorla Schalke puan cetvelinde 29 puanla beşinci sırada yer aldı Wolfsburg ise 24 puanla sekizinci sırada kaldı.

Ligde şampiyonluk yarışındaki bir diğer takım olan Borussia Mönchengladbach ise kendi evinde Bundesliga'nın en alt sırasına demir atan Paderborn'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın gollerini 46. dakikada Alassane Plea ve 67. dakikada penaltıdan Lars Stindl kaydetti.

Lig lideri Leipzig ile aynı puana sahip olmasına rağmen averaj nedeniyle ikinci sırada bulunan Mönchengladbach bu skorla şampiyonluk şansını sürdürmeye devam etti.

Borussia Mönchengladbach'ın ligde 34 puanı bulunuyor. Puan cetvelinde 18. sırada bulunan Paderborn'un ise 9 puanı mevcut.

Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Hertha Berlin deplasmanda karşılaştığı Leverkusen'i 64. dakikada Karim Rekik'in tek golüyle 1-0 mağlup etti.

Hertha Berlin'in başına geçen teknik direktör Jürgen Klinsmann takımının başında çıktığı 4. maçında ikinci zaferini elde etmiş oldu.

Başkent ekibi bu galibiyetle 18 puan ile 13. sıradaki yerini korudu. Leverkusen ise 25 puanla yedinci sırada kaldı.

Uzun süredir ligin son sıralarında mücadele eden FC Köln deplasmanda Frankfurt'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada çabuk toparlanan Köln ekibi 44. dakikada Jonas Hector, 72. dakikada Sebastiaan Bornauw, 81. dakikada Dominic Drexler ve uzatma dakikalarda İsmail Jakobs'un golleriyle karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.

FC Köln bu galibiyetle puanını 14'e yükseltti ve 17. sıradan 15. sıraya çıktı. Frankfurt ise 18 puanla 12. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 17. haftasının açılış maçında Hoffenheim ile Borussia Dortmund cuma akşamı karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
1.Bundesliga Almanya futbol

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