Bayern Münih şampiyonluk yarışından kopmadı

Bayern Münih bu sonuçla 30 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Freiburg ise 25 puanda kaldı ve averajla 6. sıradaki yerini korumayı başardı.

Bu golden sonra tekrar atak yapan Bayern Münih 90+5'te bu kez Serge Gnabry ile skoru 3-1 yaparak karşılaşmadan zaferle ayrıldı.

Beraberlik golünden sonra vasat bir futbol sergileyen Bavyera ekibinin yüzü Hollandalı futbolcu Joshua Zirkzee'nin 90+2'de kaydettiği gol ile güldü.

- Ozan Kabak Schalke ile 3. golünü kaydetti

Gecenin bir diğer maçında milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği Schalke 04 deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın başlamasıyla birlikte etkili futbol oynayan her iki takım ilk yarıyı golsüz eşitsizlikle kapattı.

Maçın ikinci yarısında daha fazla atak yapmaya başlayan Schalke 51. dakikada Ozan Kabak ile 1-0 öne geçti. Wolfsburg ise 82. dakikada Kevin Mbabu ile beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Bu skorla Schalke puan cetvelinde 29 puanla beşinci sırada yer aldı Wolfsburg ise 24 puanla sekizinci sırada kaldı.

Ligde şampiyonluk yarışındaki bir diğer takım olan Borussia Mönchengladbach ise kendi evinde Bundesliga'nın en alt sırasına demir atan Paderborn'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın gollerini 46. dakikada Alassane Plea ve 67. dakikada penaltıdan Lars Stindl kaydetti.

Lig lideri Leipzig ile aynı puana sahip olmasına rağmen averaj nedeniyle ikinci sırada bulunan Mönchengladbach bu skorla şampiyonluk şansını sürdürmeye devam etti.

Borussia Mönchengladbach'ın ligde 34 puanı bulunuyor. Puan cetvelinde 18. sırada bulunan Paderborn'un ise 9 puanı mevcut.