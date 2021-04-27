Bayern Münih'in yeni sezonda hocası Julian Nagelsmann olacak

Alman devi Bayern Münih, Julian Nagelsmann'a kavuştu.
33 yaşındaki teknik direktörü bir süredir takımın başına getirmeyi hedefleyen Bayern Münih, 1 Temmuz'dan itibaren Nagelsmann'ın göreve başlayacağını duyurdu.
Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick sezon sonunda görevden ayrılacağını duyurmuştu. Hansi Flick'in EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor.
RB Leipzig'deki ikinci sezonunu geçiren Nagelsmann daha önce 2016-2019 yılları arasında da Hoffenheim'ı çalıştırdı.
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