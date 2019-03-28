HABER

BAYGEM Radyo’ya en iyi gençlik radyosu ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Yayın hayatında bir yılı geride bırakan Türkiye’nin ilk gençlik radyosu BAYGEM Radyo Lob’in Turkey’in düzenlemiş olduğu 32.

BAYGEM Radyo’ya en iyi gençlik radyosu ödülü

Yayın hayatında bir yılı geride bırakan Türkiye’nin ilk gençlik radyosu BAYGEM Radyo Lob’in Turkey’in düzenlemiş olduğu 32. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’nde yılın en iyi dijital gençlik radyosu ödülünün sahibi oldu.
Lob’in Turkey’in Çırağan Sarayı’nda düzenlediği 32. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’nde Türkiye’nin ve dünyanın ‘en’leri sahiplerini buldu. Zirvede, Bayrampaşa Belediyesinin gençlik radyosu BAYGEM Radyo, yılın en iyi dijital gençlik radyosu ödülünün sahibi oldu.

Büyük beğeni ile dinleniyor
Yayına hayatına bir yıl önce başlayan, baygemfm.com sayfası üzerinden 7/24 yayın yapan ve akıllı telefonlardan uygulama ile de dinlenebilen BAYGEM Radyo’da, birbirinden güzel Türk müziklerinin yanı sıra Bayrampaşa Belediyesinin hayata geçirdiği ve devam etmekte olan projeler ile çeşitli etkinlikler hakkında bilgiler veriliyor. Kültür-sanat, eğitim, sağlık, bilim ve teknoloji içerikli yayınların da yapıldığı radyo büyük bir beğeni ile dinleniyor.

PARTNER'Kız sıkıldı artık''Kız sıkıldı artık'
Başkentte 'POS tefecilerine' operasyonBaşkentte 'POS tefecilerine' operasyon
Koyunlarını yangından böyle kurtardıKoyunlarını yangından böyle kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Serdar: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Serdar: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Canlarını hiçe sayıp o evde yaşamaya devam ediyorlar

Canlarını hiçe sayıp orada yaşıyorlar!

Başkentte 'POS tefecilerine' operasyon

Başkentte 'POS tefecilerine' operasyon

Son anda ele geçirildi! İstanbul'da tarihi eser operasyonu

Son anda ele geçirildi! İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.