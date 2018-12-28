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Baygın bulunan kayıp başvurusu yapılan kişi hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 22:52 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ve dere yatağında bilinci kapalı olarak bulunan 63 yaşındaki Nevzat Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ve ekipler tarafından dere yatağında bilinci kapalı halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Pınarkaya köyünde bugün öğle saatlerinde kaybolan ve yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Nevzat Doğan'ın (63) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Köy sakinleri ile jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonunda Doğan, köye yaklaşık 400 metre uzaklıktaki dere yatağında bilinci kapalı halde bulundu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Kayıp şahıs Kırşehir

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