Baygın halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

Bolu'da evinin yakınında baygın halde bulunan Türkmenistan uyruklu kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Seyit Mahallesi sakinleri, 112 Acil Servis ekiplerine bir kadının Ana Sokak'ta baygın halde yattığı ihbarında bulundu.
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren kadının Türkmenistan uyruklu Oguljan Ovliyakulyyeva (46) olduğu belirlendi.
Ekipler, kadının evi ve olay yerinde inceleme yaptı.
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