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Baygın halde bulunan şahıs hastanede kurtarılamadı

01.02.2021 00:44 | Son Güncelleme:
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Baygın halde bulunan şahıs hastanede kurtarılamadı

Karaman’da baygın halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay, akşam saat 21.15 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunun yanında meydana geldi.

Karaman’da baygın halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saat 21.15 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunun yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şahin Akkuş’un (48), yerde kıpırdamadan yattığını gören bir kişi durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese varan sağlık ekibi, şahsa olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Duran kalbi hastanedeki müdahale ile tekrar çalıştırılan Akkuş, bir süre sonra hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akkuş’un ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

Baygın halde bulunan şahıs hastanede kurtarılamadı

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