HABER
  4. Baygınlık geçiren şahsın cebindeki parayı çalan zanlıya esnaftan tepki

Baygınlık geçiren şahsın cebindeki parayı çalan zanlıya esnaftan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 18:18 | Son Güncelleme

Malatya’da bir şahsın baygınlığından faydalanıp cebindeki parayı çalan zanlıya tepki gösterildi.Malatya’nın Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokak’ta, sara hastası bir şahıs baygınlık geçirmiş, etrafına toplanan şahıslar ayıltmaya çalışırken, bu sırada bayılan şahsın cebindeki parası çalınmıştı.

Malatya’da bir şahsın baygınlığından faydalanıp cebindeki parayı çalan zanlıya tepki gösterildi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokak’ta, sara hastası bir şahıs baygınlık geçirmiş, etrafına toplanan şahıslar ayıltmaya çalışırken, bu sırada bayılan şahsın cebindeki parası çalınmıştı. O sırada bir vatandaşın olayı cep telefonu ile görüntülemesi sonucu, polis, parayı çalan zanlıyı yakalamış, zanlının üzerinden 7,4 gram kubar esrar maddesi ve ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilmişti. Olayın gerçekleştirildiği sokaktan geçen vatandaş Cengiz Demirtaş, “Vatandaşlar yolda giderken birbirine selam veriyor. Kendi kendisine soruyor bu adam. Bana neden selam verdi diye. Allah’ın selamı demiyor. Burada genç kardeşimiz rahatsızlık geçiyor. Millet yardım etmeye çalışıyor. Ama birisi çıkıyor hasta olan adamın parasını çalıyor. Böyle bir terbiyesizlik olur mu?“ dedi.

Sözü edilen sokakta bulunan esnaf Yaşar Genç ise, “Yazık oluyor bu vatandaşa. Memleketin sahibi yoktur. Mahallede polis olsa, bu gibi durumlar yaşanmaz. Burada toplanan adamlar oluyor. Burada ne yapıyorsunuz dediğimiz zaman ise macera arıyorlar“ şeklinde konuştu. Esnaf Abdullah Ateş de, “Baygınlık geçiren bir genç adama yardım yerine cebindeki parasını çalması artık normal olarak görülüyor. Bizler normal olarak karşılamıyoruz ama Malatya’mız eskiden böyle değildi. Son yıllarda böyle oldu.” ifadelerini kullandı.

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Bilal Erdoğan: Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyunBilal Erdoğan: Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun
Kavşakta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıKavşakta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!

Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza!

Taksim-Kabataş hattında seferler yapılamıyor!

Güvenlik Soruşturması

Güvenlik Soruşturması

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Son dakika! Kuzey Irak ve Suriye'den kaçan 5 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

Hanife'yi öldüren kocasına tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.