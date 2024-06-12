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  4. Bayhan kameraları görünce çok gerildi! Görüntü vermek istemedi... Önce üzerlerine yürüdü sonra tehditler savurdu

Bayhan kameraları görünce çok gerildi! Görüntü vermek istemedi... Önce üzerlerine yürüdü sonra tehditler savurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 07:19
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2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla sesini tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran ve şarkılara kattığı yorumlarla hafızlarda yer edinen Bayhan, son dönemde seslendirdiği Tiryakinim şarkısıyla müzik listelerini salladı. Bayhan önceki gün kameraları görünce çok gerildi. Görüntü vermek istemeyince önce üzerlerine yürüdü sonra tehditler savurdu...

Bayhan kameraları görünce çok gerildi! Görüntü vermek istemedi... Önce üzerlerine yürüdü sonra tehditler savurdu

Tual'ın Tiryakinim şarkısını yeniden yorumlayarak çeşitli platformlarda birinci sıraya yükselen Bayhan, kameralara yakalandı.

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GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİ

İSPARK görevlisi ile tartıştığı görüntülenen Bayhan, hiç beklenmeyen hareketler sergiledi. Durumu kayda alan gazetecileri gören Bayhan, bu kezyanındaki arkadaşını muhabirlerin yanına gönderip görüntüleri silmelerini istedi.

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GAZETECİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Söz konusu kişi, sivil polis olduğunu ve görüntüleri silmelerini istedi. Muhabirler görüntüleri silmeyince bu kez Bayhan arabadan inip gazetecilerin üzerine yürüdü.

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Ekol Magazin muhabiri İsmail Şen o sırada yoldan geçmekte olan resmi polise durumu anlatınca Bayhan ile arkadaşı olay yerini terk etti. Gazeteciler Bayhan'a 'üzerimize yürüdünüz biraz önce. Kameraları açınca tekrardan arabaya bindiniz' deyince ünlü şarkıcı 'sıkıntı yok. hep beraberiz' yanıtını verdi.

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Ünlü ismin bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Vitrin


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