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Bayılma inme habercisi olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2019 14:24 | Son Güncelleme

Bayılma, ellerde uyuşma ve geçici görme kayıpları, inme gibi durumları beraberinde getirebiliyor.

Bayılma inme habercisi olabilir

Bayılma, ellerde uyuşma ve geçici görme kayıpları, inme gibi durumları beraberinde getirebiliyor. Şikayetlerin hafife alınmaması gerektiğini ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Osman Tiryakioğlu, zamanında tedavisi yapılmayan hastalarda riskin çok artabildiği uyarısında bulundu.
Bursa’da Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği tarafından gerçekleştirilen ‘Damar Cerrahisinde Gri Alanlar’ toplantısında hekimler beyin fırtınası yaptı. Hastaları da yakından ilgilendiren teknolojileri masaya yatırdıklarını belirten Prof. Dr. Osman Tiryakioğlu, bu tür toplantılarla damar cerrahisinde netleşmemiş bölgeleri saydamlaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Prof. Dr. Osman Tiryakioğlu, toplantıda inme, felç ve benzeri hastalıklarda hastalar ya da hasta adaylarına yönelik çözümlerle ilgili cerrahi analizler konusunda sunum yaptığını belirterek “İnme ve felç dünya genelinde çok fazla görülen, insanın başına geldikten sonra geriye dönüşü olmayan hastalıklar Bu hastalıklarda temel şikâyetler düşüp bayılma, elin ayağın uyuşması, tutmaması ve geçici görme kayıplarıdır. Bunlar, bizi hastalık konusunda uyarır. Bu şikayetlerle karşılaştığımızda en kısa zamanda kalp damar cerrahının hastayı görmesi gerekir. Bunlar hızlı müdahale ile çözülebilecek problemler. Şikâyetler başladıktan sonraki ameliyat riski yüzde 1-2’lerde Şikâyetler başladıktan sonra tedavi edilmezse senelik görülme hızı, yüzde 20’nin üzerine çıkabiliyor” dedi.
Toplantıya katılan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Eriş de, abdominal aort anevrizmasının (aort damarının karın bölgesinde aşırı şişmesi) tedavisi hakkında bilgi verdi. Eriş, “Bu hastalıkta tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de endovasküler girişimler yani ameliyatsız girişimler oldukça yüksek oranda uygulanıyor. Ama bunların da sonuçsuz kaldığı durumlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda klasik cerrahi yine vazgeçilmez. Erkeklerde, 65 yaşından sonra özellikle sigara içen bireylerde çok daha fazla görülür” diye konuştu.
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ayhan Özdemir ise, “Bugün genç nesiller, iletişim sayesinde modern kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, özellikle endovasküler ve robotik cerrahi gibi alanlarda teknolojik gelişmelere çok iyi ayak uyduruyor. Hatta bir adım öne çıktıklarını da görüyorum. Ayrıca yetiştirdiğim çok sayıda öğrencim var. Onların yaptıklarıyla da gurur duyuyorum. Genç nesillerin çok daha çalışması, çok daha fedakar olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Toplantıya VM Medical Park Bursa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fahri Hayri Atlı da katıldı.

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