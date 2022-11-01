HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayılma numarasıyla para toplayan dilenci görüntülendi

Bayılma numarasıyla para toplayan dilenci görüntülendi

01.11.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da trafik yoğunluğuna aldırış etmeden kendini yola bırakıp kendinden geçmiş gibi davranarak yardım etmek isteyenlerden para alan dilenci hakkında idari işlem yapıldı.

Maltepe GMK Bulvarı'nda kağıt toplayıcısı görünümündeki kişinin şüpheli hareketleri etraftakilerin dikkatini çekti ve cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülendiğini fark etmeyen kişi, önce hayatını tehlikeye atarak trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden kendini yola bıraktı. Yolda bir süre kendinden geçmiş gibi davranan dilenci, yardım etmek üzere yanına gelenlere 3 çocuğu olduğunu ve eşinin öldüğünü anlattı.

Yere çarptığı için dudağının kanadığını söyleyen dilenci, yemek tekliflerini geri çevirip para yardımı yapılmasını kabul etti.

Ambulans çağrılmasını istemeyen dilenci, bir süre kaldırımda oturduktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Olayın polise bildirilmesinden kısa süre sonra kimliğinin B.G. olduğu tespit edilen kişi, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik denetimlerinde gözaltına alındı. B.G. hakkında idari işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuk doktorunun ölümü Buldanlıları yasa boğduÇocuk doktorunun ölümü Buldanlıları yasa boğdu
İngiltere'de kuş gribi alarmı verildi! Tüm kümes hayvanları içeride tutulacakİngiltere'de kuş gribi alarmı verildi! Tüm kümes hayvanları içeride tutulacak
"Askıya alındı" şoku! Hemen kontrol edin"Askıya alındı" şoku! Hemen kontrol edin
Anahtar Kelimeler:
Dilenci Ankara

En Çok Okunan Haberler

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Yatak odasında bir not vardı...

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Yatak odasında bir not vardı...

İlginizi Çekebilir

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Halloween paylaşımı olay oldu! “Eşi dünyanın en şanslı erkeği!”

Halloween paylaşımı olay oldu! “Eşi dünyanın en şanslı erkeği!”

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.