Bayılma numarasıyla para toplayan dilenci görüntülendi

Maltepe GMK Bulvarı'nda kağıt toplayıcısı görünümündeki kişinin şüpheli hareketleri etraftakilerin dikkatini çekti ve cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülendiğini fark etmeyen kişi, önce hayatını tehlikeye atarak trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden kendini yola bıraktı. Yolda bir süre kendinden geçmiş gibi davranan dilenci, yardım etmek üzere yanına gelenlere 3 çocuğu olduğunu ve eşinin öldüğünü anlattı.

Yere çarptığı için dudağının kanadığını söyleyen dilenci, yemek tekliflerini geri çevirip para yardımı yapılmasını kabul etti.

Ambulans çağrılmasını istemeyen dilenci, bir süre kaldırımda oturduktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Olayın polise bildirilmesinden kısa süre sonra kimliğinin B.G. olduğu tespit edilen kişi, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik denetimlerinde gözaltına alındı. B.G. hakkında idari işlem yapıldı.

