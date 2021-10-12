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Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

12.10.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da plakasız motosikletle yolda ilerleyen sürücü, polisler tarafından durduruldu. Motosikletin çekme belgeli olduğu ortaya çıkınca ceza kesilen 53 yaşındaki sürücü, para cezasının bin 300 lira olduğunu öğrenince fenalaştı. Yolun ortasında yere yığılan Cemalettin E.'nin fenalaştığını gören ekipler, duruma müdahale etti. Cemalettin E., kendisini iyi hissetmediğini söyleyince olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda trafik ekipleri, uygulama noktasında plakasız motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde motosikletin çekme belgeli olduğu tespit edildi.

BİN 300 LİRA CEZAYI DUYUNCA FENALAŞTI

Sürücü Cemalettin E.’ye bin 300 TL ceza uygulandı. Cezayı duyunca fenalaşan Cemalettin E., kaldırıma oturdu. Tansiyonunun çıktığını, kendisini iyi hissetmediği söyleyen sürücüye, polis ekipleri müdahale etti.

SÜRÜCÜ HASTANEYE, MOTOSİKLET OTOPARKA GÖNDERİLDİ

Su verilen Cemalettin E., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cemalettin E.’ye ayakta müdahale edildi. Motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.

DHA

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