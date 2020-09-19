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  4. Bayıltana kadar dövdüler! Sopalı yumruklu yol kavgası

Bayıltana kadar dövdüler! Sopalı yumruklu yol kavgası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2020 17:45 | Son Güncelleme

Antalya'da Havalimanı Yolu'nda yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başlayan iki sürücü ve araçta bulunan yolcular, sopa ve demir çubuklarla kavga etti. Gruplar, birbirlerini bayıltana kadar vurmaya devam etti. O anlar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Antalya'da, Konyaaltı Sahili'nde önceki gün arkadaşlarının araba çarpmasına rağmen kavgaya devam eden iki grubun kavga görüntülerine benzer bir olay da dün gece Antalya Havalimanı Yolu'nda yaşandı.

İddiaya göre iki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Biri servis aracı diğeri lüks bir otomobilden inen sürücü ve arkadaşları, sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdi. Akan trafikte yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına kaydettiği kavgada taraflar, birbirlerini bayıltana kadar sopa ve demir çubuklarla vurdu. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Polis tarafları ayırırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA


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