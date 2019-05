Bayındır Çiçek Festivali başladı (2)

HER ÇEŞİT ÇİÇEK VAR

İzmir'de bu yıl 22'ncisi düzenlenen Bayındır Çiçek Festivali'nde stant açan üreticiler, bütün yılın emeğini sergiledi. Rengarenk çiçekler ile süslenen festival alanı, katılımcıların beğenisini topladı. Petunya, mine, Bodrum papatyası, fesleğen, melisa, ortanca gibi çeşit çeşit çiçeklerin yer aldığı festivale katılan üreticilerden Neşe Kırbaş, 10 yıldır bu işi yaptığını ve severek çiçek ürettiğini söyledi. Çeşit çeşit renklerin içinde olmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Kırbaş, ağaç türü, gül çeşitleri ve mevsimlik çiçek sattıklarını belirterek, gül çeşitlerinin 5, ağaç türlerinin ise 10- 15 liradan satıldığını kaydetti.

PARA ÇİÇEĞİ İLGİ GÖRÜYOR

Emek verip, 9 ay boyunca yetiştirdikleri çiçeklerin satışını yapmak için festivale katıldıklarını anlatan Yılmaz Çalışkan, bazı çiçeklerin tohumlarını ithal ettiklerini, bunun da fiyatlara yansıdığını belirtti. Çalışkan, "İthal ettiğimiz ortancayı 40 liradan, yerli olanı ise 10 liradan satıyoruz. Tohumlarımız ithal. Bu yıl döviz arttığı için çok fazla tohum alıp ekemedik" diye konuştu.

Tezgahında para çiçeği de bulunan Çalışkan, "Rivayete göre, bu çiçeğin saksısına para koyuyorsunuz ve dilek tutuyorsunuz, dileğiniz gerçekleşiyor. Bu çiçeğin küçüğünü 5 liradan, büyüğünü ise 20 liradan satıyoruz" dedi.

Yılmaz Çalışkan, en çok bahçe türü çiçeklerin satıldığını dile getirdi.

İstiridye mantarı üreticisi Müberra Türkkan da festivale katıldı. Ürettiği mantarları satan Türkkan, "İstiridye mantarı üreticisiyim. Ürünlerimi kurumsal yerlere veriyorum. Festivalde de taze taze olan mantarların satışını yapıyorum" diye konuştu.

'YERLİ ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ'

İzmir'den festival için Bayındır'a geldiğini anlatan Osman Kurtça, "İzmir'den geldik ve kokusunu beğendiğimiz için bahçe çiçekleri aldık. 30 yıldır İzmir'de yaşıyorum, ilk defa Çiçek Festivali'ne geldim. Emekli olduktan sonra geldim. Burada her şey çok güzel" dedi.

Süheyla Nergiz ise "Çeşit çeşit çiçekler aldık. Çok güzel çiçekler var. Üreticiye teşekkür ediyoruz. Yerli üreticiyi desteklemek gerekiyor" diye konuştu.

Festival için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Serpil Çetin de "'Aşkın gözyaşları' isimli çiçeği aldım. Çiçek Festivali çok güzel" dedi.

MİDİLLİ VE DEVE İLE TUR ATTILAR

Öte yandan festivale katılanlar, deve ve midilli ile tur attı. Festival için Denizli'deki çiftliklerinde bulunan deve ve midilli ile İzmir'e geldiklerini kaydeden Fatma Akça, "At çiftliğine gidemeyenler için ve bizim öz kültürümüzde olan hayvanları tanıtmak için festivale geldik. Çocuklarımızla binip tur attırıyoruz. Deveye yetişkinler biniyor, çocuklar da Midilli atları ile tur atıyor" dedi.