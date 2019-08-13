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Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, zeytin ağaçları ile meyve bahçelerin bulunduğu bölgede yangın çıktı.

Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde, zeytin ağaçları ile meyve bahçelerin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Orman ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Bayındır'ın Balcılar Mahallesi yakınında, zeytin ağaçları ve çeşitli meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerinden uzakta çıkan yangını söndürmek için, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan, 10 arazöz ise karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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