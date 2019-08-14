Bayındır'daki orman yangınında 'piknik ateşi' iddiası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayındır ilçesinde, zeytin ağaçları ile meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede dün çıkan ve 15 hektarlık alanda zarara yol açan yangın, 5 saatte söndürülürken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma, piknik ateşinden çıktığı iddia edilen yangının nedenini araştırıyor.

Bayındır'ın Balcılar Mahallesi yakınında, zeytin ağaçları ve çeşitli meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede, dün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine haber verdi. Yerleşim yerlerinden uzakta çıkan yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemede, parça parça olarak 15 hektarlık alanın yangından etkilendiği belirlendi. Yangının tekrar başlama ihtimaline karşı soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerin bölgedeki nöbeti devam ediyor.

Öte yandan jandarma ek, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının, yangının piknik ateşinden çıktığı iddiası üzerine ekiplerin bölgedeki araştırması devam ediyor.

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