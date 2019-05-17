Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonu toplandı.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Turizm Teşvik Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.

AK Parti Antalya milletvekili Atay Uslu kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Uslu, şöyle konuştu: ’’2003 yılında Gelen turist sayısı 16 milyondu, bu 2018 yılında 46 milyona ulaştı. Türkiye’nin 2003 yılındaki turizm geliri 13 milyar 750 milyon dolardı, 2018 yılında 30 milyar dolara yaklaştı. 2023 için AK Parti hükumetlerinin 50 milyon turist hedefi vardı. İnşallah bu yıl içerisinde bu sayıyı yakalayacağız. 2018 Ocak-mart döneminde 5.1 milyon turist Türkiye’ye gelmişti, 2019 yılında aynı dönemde 6.9 milyona ulaştı. 2023 yılı hedefimizi revize ediyoruz çevre 70 milyona çıkartıyoruz. 2002 yılında 127 olan mavi bayraklı plaj sayısı 463’’e ulaştı. Avrupa’nın üçüncü sırasındayız.’’

Uslu, sınıflandırma çalışmalarında sektör temsilcisinin bulunmadığı hallerde bürokrasiyi azaltarak iki bakanlık kontrolünün yeterli olacağını söyleyerek, ’’Turizm personelli geldiğinde Nisan ayında otele geliyor, Kasım ayında çıkıyor. Konaklama imkanları daha çok otellerin alt katları, kalitesiz yaşam standartlarının olduğu yerlerde oluyor. Ev kiralamak isterse, ev yetmiyor veya kiralar yüksek noktalara geliyor. Personel lojmanları yapımı konusunda Bakanlığa yetki verilmesini öngörüyoruz. Personel işçin tahsis ettiğimiz yer, tahsis edilen yer içinde olmayacak, Deniz kenarında olmayacak. Yalnızca personel için kullanılacak’’ ifadelerini kullandı.

Su altı dalış turizmine işaret eden Uslu, ’’Akdeniz’de flora ve fauna dışında ticari hareketlilik olduğu için ticari batıklar da var. Geçen aylarda bin 600 yıllık batık bulundu. Çanakkale’de deniz savaşı olmuş. Çanakkale’de dünyada eşi benzeri olmayan bir batık envanteri var. Geçmiştir bir takım sebeplerle dış turizmine kapatılmış.dalış turizmine özel nitelikli yerleri açabilirsek dalış sporlarını geliştirmiş olacağız’’ şeklinde konuştu.



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