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Bayındırlık, İskan, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 16:03 | Son Güncelleme

Bayındırlık, İskan, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM’de toplandı.Komisyon Tapu Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.

Bayındırlık, İskan, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM’de toplandı.
Komisyon Tapu Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. AK Parti Kırklareli milletvekili Selahattin Minsolmaz, tapudaki fotoğraf kullanımını azaltıldığını belirterek, “Kat mülkiyeti tabi yapılarda çok sık yaşadığımız bir tarafı belediye bir tarafı Tapu kadastro bir tarafı yüklenici bir tarafı kat irtifa projesi olan yerlerde hatalı blok ve bağımsız bölüm numaralarıyla kaynaklanan ve taşınmazların maliklerinin sıkıntıyla harçlar ve satın almayla çözmeye çalıştıkları idareden kaynaklanan sonucu vatandaşa çıkan hususların çözümüne ilişkin düzenleme var. Yapılaşma olmamış parsellerde açık otopark yapılabileceği hükmü getiriliyor. Büyükşehirlerde otopark ihtiyacı çoğalıyor” ifadelerini kullandı.

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