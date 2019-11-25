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Bayırköy’de ormanlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:01 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy beldesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.Alınan bilgilere göre, Bayırköy’de Sarmaşık Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Bilecik’in Bayırköy beldesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Alınan bilgilere göre, Bayırköy’de Sarmaşık Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına Bayırköy Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri müdahale etti. Ekiplerin anında müdahalesiyle orman yangını kontrol altına alınarak kısa zamanda söndürüldü.
Öte yandan çıkan yangında bin dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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