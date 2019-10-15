"Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü" Kutay Sungar'ın oldu

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Baykal Saran anısına verilen "Baykal Saran Tiyatro Sanatçısı Ödülü"nün bu yılki sahibi, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Kutay Sungar oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi'nde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ödül törenine, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İsmet İnönü'nün kızı, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ile seçici kurul üyeleri eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, Atilla Sav ve Selçuk Yöntem'in yanı sıra pek çok tiyatro sanatçısı katıldı. Törende, "Siyahlı Kadın" oyunundaki performansıyla, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Kutay Sungar'a ödülü takdim edildi. - "Aşkla sahnede olmaya devam edeceğim" Kutay Sungar, törendeki konuşmasına, "Zaten 'aktör' dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz, bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır, bir zaman sonra da unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kalırız." tiradını anımsatarak başladı. Sungar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çankaya Köşkü'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün masasında, Büyük Önder'in 'Bizden ne istersiniz?' sorusu üzerine 'Efendim konservatuvar' cevabını veren, Ankara Devlet Konservatuvarının, Tatbikat Sahnesinin ve sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatrolarının kuruluşuna önayak olan Muhsin Ertuğrul'un unutulup gittiğini, 100 yıl önce Türk kadınının adını bir daha silinmemek üzere sahneye yazan Afife Jale'nin bu boş kubbede bir hoş seda olarak kaldığını, kuşaklarca oyuncu yetiştirmiş, oynadıkları rollerle seyircinin gönlünü fethetmiş Ergin Orbey, Ecder Akışık, Erol Kardeseci, Kerim Afşar, Macide Tanır, Tarık Ünlüoğlu'nun olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olarak kaldığını kim söyleyebilir? İsmini saydıklarım ve daha yüzlercesi oynadıklarıyla, sahneye koyduklarıyla, yazdıklarıyla, öğrettikleriyle kurumlarımızın hafızasında ve içimizde, kodlarımızda yaşamaya devam ediyor."

Türk tiyatrosunun altın çağının simge tiyatro sanatçılarından Baykal Saran'ı anmak ve yaptıklarını hatırlamak için bir arada olduklarını belirten Sungar, Saran'ın kendisi için büyük önemi olduğunu vurguladı. Sungar, "Türk tiyatrosunun anıtlaşmış bir ustasının adını taşıyan bu değerli ödülün sorumluluğuyla, bugünden sonra da samimiyet ve aşkla sahnede olmaya devam edeceğim. Tam da şu sıralar kutlanmakta olan, 22 yaşında büyük bir gururla sanatçısı olduğum, içinde büyüdüğüm Devlet Tiyatrolarının 70'inci yaşını kutluyorum. Gittikleri yerden bizleri izlemeye devam eden Türk tiyatrosunun ölümsüz çınarlarını, yıldız mahallesinin çocuklarını özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı. - Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü, 28 Temmuz 2006'da vefat eden Devlet Tiyatroları sanatçısı ve rejisörü Baykal Saran adına ve anısına 2006-2007 tiyatro sezonunda verilmeye başlandı. Daha önce Benian Dönmez, Durukan Ordu, Erdal Beşikçioğlu, Servet Pandur, Tolga Tekin, Gülin Ersoy, Sükun Işıtan, Dilek Bozkurt, Fulya Koçak, Deniz Gökçe Yersel, Zeynep Ekin Öner, İsmet Numanoğlu'nun layık görüldüğü ödülün 13'üncü sahibi, Kutay Sungar oldu.

- Kutay Sungar Ankara'da 20 Ağustos 1983'te doğan Kutay Sungar, 2001'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Sungar, 2005'te Erzurum Devlet Tiyatrosunda çalışmaya başladı, ardından 2007-2008'de burada sanattan sorumlu müdür yardımcılığı görevini üstlendi. 2008-2012'de Ankara ve Erzurum Devlet tiyatrolarında çeşitli oyunlarda seyirciyle buluşan Sungar, 2013-2016'da televizyonda canlı yayında program sunuculuğu ve oyunculuk yaptı. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu Sanattan Sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sungar, oyunculuk ve seslendirme çalışmalarına devam ediyor. Sanatçının oynadığı oyunlardan bazıları ise şunlar: "İki Pazartesi Hikayesi, Müfettiş, Ben Bir Kurbağayım, Batakhane Güzeli, Resimli Osmanlı Tarihi, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Kafkas Tebeşir Dairesi, Genç Osman, Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu, Kuvay-i Milliye, Fırtına (Yönetmen), Aşk Hastası, Satıcının Ölümü, Horoz Adam ve Korsan, Söylentiler (Direklerarası Seyirci Ödülleri En İyi Komedi Erkek Oyuncu), IV. Murat, Siyahlı Kadın (Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu)"