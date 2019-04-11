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Baykal'dan ilk ziyaret, CHP Antalya İl Başkanlığı'na 2

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

BAYKAL, BAŞKAN BÖCEK'İ ZİYARET ETTİ Antalya'da kızı Aslı Baykal'ın evinde dinlenen Deniz Baykal, CHP Antalya İl Başkanlığı'nın ardından 31 Mart Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

BAYKAL, BAŞKAN BÖCEK'İ ZİYARET ETTİ Antalya'da kızı Aslı Baykal'ın evinde dinlenen Deniz Baykal, CHP Antalya İl Başkanlığı'nın ardından 31 Mart Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Muratpaşa Belediyesi'ne ait özel engelli aracıyla ziyarete gelen Baykal'ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek belediye önünde karşıladı. Asansörle başkanlık makamına çıkan Baykal, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. 'ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM' Bugün kendisi için çok değerli ve mutlu bir gün olduğunu belirten Baykal, büyük seçim mücadelesinden sonra memleketi Antalya'da partisinin belediye başkanlarını ziyaret etmenin her zaman nasip olmayacağını söyledi. Baykal, “Allah'a şükürler olsun bugünleri gösterdi. Bu mutluluğu yakalamak istedim ve koştum geldim. Çiçeği burnunda yeni büyükşehir belediye başkanımızı ziyaret ediyoruz. Gerçekten ne büyük nimettir. Allah'a şükrediyorum. Hepinizi yürekten kutluyorum. Milletimizin yolu açık olsun. Bu yolu açtınız. Bu yola baktığınız zaman güzel bir gelecek gözüküyor. Parlak bir ufuk gözüküyor" dedi. 'ÇOK GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ' Türkiye'nin ufkunun açıldığını kaydeden Baykal, yeni Başkan Muhittin Böcek'e başarı diledi. Baykal, şöyle devam etti: "Birlikte çok güzel günler göreceğiz, demokrasi böyledir. Umutsuzluk zirve yapar arkasından devreye millet girer ve bir bakarsın karamsarlık dağılmış, bulutlar dağılmış, güneş doğuyor, aydınlık ufuk ve gelecek gözüküyor. Bunu Türkiye'de Antalya'da yaşıyoruz. Bunu gerçekleştiren bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum, kutluyorum. Yolumuz aydınlık olsun." 'HER SEÇİM BİR YENİLENMEDİR' Deniz Baykal, seçimin kazanmak ya da kaybetmek için yapılmayacağını vurguladı. Baykal, "Seçim görevlendirme için yapılır. Burada bir görevlendirilme yapılmıştır. Her görevlendirme bir ufuk açar. Siyasette her şey mümkündür. Her seçim bir yenilenmedir ülke için, parti için, milletimiz için, böyle bakmak lazım. Kim kazandı kim kaybetti diye bir şey yok. Başkanımız milletimiz tarafından görevlendirildi. Siyaset yenilendi. Siyasette neyin önemli olduğu ve önemsiz olduğu her seçimde tarif ediliyor. Hizmet, güler yüz, tatlı dil, kucaklama, el ele verme, ayrıştırma yapmamak gerekli. İnsan onuruna saygı göstermek lazım olan bunlar, gerisi hikaye" diye konuştu. BÖCEK'TEN BAYKAL'A TEŞEKKÜR Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise ziyaretinden dolayı Baykal'a teşekkür etti. Baykal'ın siyasetin duayeni, büyüğü ve bu yola çıkmasına vesile olduğunu belirten Böcek, "Bana bu görevi veren genel başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bize oy veren vermeyen tüm vatandaşlarımın emrinde olacağım. 'Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız' diyerek yola çıktık. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Siyasette demokrasi kazanmıştır, Antalya'da Antalya kazanmıştır. Biz destek olan olmayan herkes için koşacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz" dedi.

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