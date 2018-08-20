Baykan 13 milyon liralık yatırımla içme suyuna kavuştu

"Her şeyden önce Baykan'ımız artık halkın, kendi parasını yasa dışı yollarla dağa, terör örgütlerine aktaran bir yapıdan kurtuldu. Vatandaşımız, asayiş, güvenlik ve huzurun sağlandığı ilçemizde yaşama şansına şükürler olsun kavuştu." diyen Çotu, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıcı formüller geliştirmeyi ve işler yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Baykan Belediye Başkan Vekili Kaymakam Cuma Çotu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede huzurun hakim olduğunu, çalışmalarında vatandaşları odak noktası olarak belirlediklerini söyledi.

Başarılı terör operasyonlarının ardından bölgenin yanı sıra ilçede de sağlanan huzur ortamıyla ilçenin su sorununa neşter vuruldu. Günün ancak belirli saatlerinde su yüzü gören vatandaşlar, artık kesintisiz suya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Baykan Kaymakamı Cuma Çotu'nun öncülüğünde ilçede rutin belediyecilik hizmetlerini yanı sıra toplumun her kesiminin yaşamına dokunacak projeler de hayata geçiriliyor.

SİİRT (AA) - ALİ TEPE - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt'in Baykan Belediyesince yapılan 13 milyon liralık yatırımı sayesinde vatandaşlar, sağlıklı içme suyuna kavuştu.

İlk hizmet sırasına ilçe merkezi ve Veysel Karani beldesinde içme suyu problemini koyduklarını vurgulayan Çotu, şöyle konuştu:

"Baykan ve Veysel Karani beldesinin içme suyu günde 4-6 saat arasında verilmekte iken yaptığımız çalışmalar sonucu şu anda 24 saat esaslı temiz içme suyumuz tedarik edilmiş oldu. İçme suyumuz Bitlis il sınırları içerisinde yaklaşık 25 kilometre mesafeden geldi. 13 milyon liralık bir ödenek bu iş için harcandı. Şu anda vatandaşlarımızın evinde 24 saat temiz içme suyu akmaya başladı."

Kadınlara yönelik çalışmalara da ağırlık verdiklerini anlatan Çotu, kadınların kendi kişisel gelişimleri için kurs veya bir araya gelip muhabbet edecekleri bir ortamın eksikliğini yaşadığını, üç katlı atıl binayı düzenleyerek "Kadın Evi" yaptıklarını bildirdi.

Kadınların bu evi çok yoğun ve mutlu bir şekilde kullandığını, sürekli olumlu geri dönüşümde bulunduklarını anlatan Çotu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bitlis yolu üzerinde mesire alanı 10 yıldır bakımsızdı. Mesire alanımız bakımsızlıktan çöplük haline gelmiş, iyice kötüleşmişti. GAP idaresinden temin ettiğimiz ödenekle burayı yeniden projelendirdik, ihalesini tamamladık. Şu anda müteahhit firma çalışıyor. Kent ormanı mesire alanımızı tekrar eski günlerine yakışır hale şükürler olsun dönüştürdük. Orayı da bir işletmeciye vermek suretiyle halkımızın hizmetine sunacağız."