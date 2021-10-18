HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

18.10.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü BAYKAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.

72 yaşındaki Bayraktar, kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.BAYKAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat sonrası Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “Özdemir Bayraktar, babamız, ilham kaynağımız bugün hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin” derken Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım hakk’ın rahmetine yürüdü. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O’ndan geldik O’na döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Özdemir Bayraktar, yarın Fatih Camii’nde öğle namazından sonra düzenlenecek cenaze töreni sonrası İstanbul’da toprağa verilecek.

Özdemir Bayraktar, 12 Mart 2016 akşamı, oğlu Selçuk ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye’nin nişan törenlerinden önce kalp krizi geçirmiş, nişan töreni bu nedenle iptal olmuştu.

Otomotivden SİHA’lara

Son 15 yıldır özellikle İHA ve SİHA teknolojileri üzerine çalışan Özdemir Bayraktar, 1949 yılında Sarıyer’in Garipçe köyünde doğdu. Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nde aldıktan sonra 1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Lisans eğitiminin ardından İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz’ün araştırma asistanlığı görevini 2 yıl yürüttü ve içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans yaptı.

Daha sonra Burdur Traktör, İstanbul Segman ve Uzel gibi fabrikalarda teknik yönetici olarak çalıştı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Çalışmalarını eşi Canan Bayraktar ile ortak yürüttü. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

Özdemir Bayraktar, 1984 yılında daha çok otomotiv sanayisi için yerlileştirme çalışmaları yapan Baykar’ın kuruluşunda yer aldı. Burada makine tasarımı gibi imalat süreçlerini yönetti.

Ödemir, havacılığa da meraklıydı. Sahip olduğu mühendislik bilgisini havacılık için kullanmaya karar verdi. Kendi atölyesinde döner kanatlı bir İHA üretti. Türkiye’nin doğu bölgelerinde askerler ile birlikte çalışarak hava araçlarının geliştirilmesi için testler yaptı. TB2 ve Bayraktar Akıncı TİHA’nın tasarımlarını kendisi çizdi.

Özdemir Bayraktar, İHA ve SİHA’ların geliştirilmesi sürecinde beraber mesai yaptığı askerlerin Ergenekon gibi davalarda yargılanması sürecinde de cezaevinde onları ziyaret etmişti.

Baykar’ın hava araçları 2007 yılından bu yana kara kuvvetleri, jandarma, özel kuvvetler ve emniyet teşkilatı tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda yurt dışına da ihraç ediliyor. Baykar mayıs ayında yaptığı açıklamada Bayraktar TB2 SİHA’ların, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan’dan sonra Polonya semalarında uçacağını duyurmuştu. Baykar SİHA’ları Suriye, Libya ve Karabağ’da da aktif olarak kullanıldı.

DHA, ANKA/EE,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ormanda gezerken dev mantar buldu! Kilosu 25 liradan satılıyorOrmanda gezerken dev mantar buldu! Kilosu 25 liradan satılıyor
Uzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeliUzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeli
Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay olduGurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Otomobile 'döviz kuru zammı' hazırlığı

Otomobile 'döviz kuru zammı' hazırlığı

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.