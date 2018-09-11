Baykuş Ödülleri Töreni’nde her yıl toplumsal fayda sağlamak amacıyla bilgi, veri ve araştırmaları destekleyen, yaptıkları çalışmalarla araştırma sektörüne katkı sağlayan kişilere “Bilgi Dostu Baykuş” adıyla özel bir ödül verildi. Demokratik, çoğulcu, özgür ve hümanist toplum ile cinsiyet eşitliği gibi konularda yaptığı çalışmalarla "Bilgi Dostu Baykuş" ödülü Ümit Boyner'e verildi. Ödül, geçmiş yıllarda TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Neuroscience ve evrim konularında gençleri bilinçlendirmeye çalışan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Açık Beyin platformunun kurucusu Prof.Dr. Sinan Canan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gazeteci, Yazar Dr. Fatoş Karahasan gibi isimlere verilmişti.

İSTANBUL, (DHA)- Bu yıl altıncısı düzenlenen Baykuş Ödülleri sahiplerini buldu. Sektördeki başarılı pazarlama ve sosyal araştırmaları gerçekleştiren ekipler gecede ödüllerine kavuşurken, Türkiye Araştırmacılar Derneği de kuruluşunun 30'uncu yılını kutladı. "Vizyoner", "Meraklı", "Genç", "İnovatif", "Akademik", "Sosyal", "İnatçı", "Usta", "İçgörülü" olmak üzere 9 kategoride130 başvurunun yapıldığı yarışmada 41 başarılı araştırma projesi ödül almaya hak kazandı.

EŞİTLİKÇİ BAYKUŞ: KOÇ HOLDİNG/ HeforShe

Bu yıl TÜSİAD, televizyon dizilerinde kadının toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun konumlanmasını desteklemek amacıyla, dizi sektörü paydaşları ile birlikte "Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi"ni hayata geçirdi. Toplumsal farkındalık anlamında ses getiren bu projeye, Türkiye’de birçok alanda toplumsal fayda sağlayan konularda çalışmaları olan Koç Topluluğu da global HeforShe kampanyasına, grubun pazarlama iletişiminde kullandığı dilde cinsiyet eşitliği konusundaki hassasiyetlerini içeren bir kılavuz yayınlayarak destek verdi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusundaki çalışmaları nedeniyle bu yıl Koç Grubuna “Eşitlikçi Baykuş” özel ödülü de takdim edildi.

CESUR BAYKUŞ: TEMEL AKSOY

Sektöre sağladığı katkılardan dolayı "Cesur Baykuş" ödülü Temel Aksoy'a verildi. Aksoy, birçok farklı sektörde araştırmalar yaparken, 2008-2010 yıllarında Türkiye Araştırmacılar Derneği Başkanlığı yaptı. 2010 yılından kendi kurduğu Fikirhane adlı danışmanlık şirketinde, Türkiye’nin büyük markalarına pazarlama, iletişim ve marka konularında akıl ortaklığı yapan Aksoy'un “Efsaneler ve Gerçekler”, “Pazarlama Nasıl Yapılır?” adlı iki kitabı bulunuyor.