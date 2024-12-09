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  4. Bayrağı indirmişlerdi! Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğunda yeni görüntü

Bayrağı indirmişlerdi! Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğunda yeni görüntü

09.12.2024 12:40
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09.12.2024 12:40
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından dün Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğundaki Suriye bayrağı indirilmişti. Bugün başkonsoloslukta yeni bayrak asıldı.

Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından "devrim bayrağı" asıldı.

Çalışanlarca dün başkonsolosluğun balkonundan kaldırılan rejime ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" asıldığı görüldü.

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Bayrağın sabah saatlerinde konsolosluk çalışanları tarafından balkondaki yerine asıldığı öğrenildi.

SURİYE BAYRAĞINI İNDİRMİŞLERDİ

Şişli'deki Suriye konsolosluğunda dün Suriye bayrağını indiren muhalifler 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye bayrak
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