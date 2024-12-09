Bayrağı indirmişlerdi! Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğunda yeni görüntü

Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından "devrim bayrağı" asıldı.
Çalışanlarca dün başkonsolosluğun balkonundan kaldırılan rejime ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" asıldığı görüldü.
Bayrağın sabah saatlerinde konsolosluk çalışanları tarafından balkondaki yerine asıldığı öğrenildi.
SURİYE BAYRAĞINI İNDİRMİŞLERDİ
Şişli'deki Suriye konsolosluğunda dün Suriye bayrağını indiren muhalifler 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açmıştı.
(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır