Program öncesi, İzmir Adliyesine düzenlenen terör saldırısında, gösterdiği kahramanlıkla birçok kişinin hayatını kurtaran ve şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in son anları salonu dolduran öğrencilere izlettirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen projenin kapanış programında, 81 il ve Lefkoşa'ya ait stantlar açılarak illerin yöresel ve kültürel değerleri tanıtıldı.

Okullarda öğrencilere bulmaca setleri ile zihin jimnastiği yaptırılarak ülkedeki bütün değerlerin öğrenilmesi, hatırlatılması sağlandı. Bu doğrultuda 22 bin 650 kart basımı yapılarak okullara gönderildi.

Projeyle geleneksel müzik aletleri, çocuklarla buluşturuldu. İlçede bulunan tüm okullarda geleneksel sazlar tanıtılarak geçmişten bugüne köprü kurulmaya çalışıldı. Bu kapsamda 82 okul, bin 478 öğretmen ve 16 bin 159 öğrenciye ulaşıldı.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa tüm değerleriyle öğrencilere tanıtılarak milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla ülke genelinde bir yıldır Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesiyle uygulanan "Bayrağımın Altında Ne Var" projesi tamamlandı.

Öğrenciler, iki kahramanı ellerinde bayraklarla ayakta alkışladı.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şen, projenin amacının öğrencilerin ülkesini her anlamda tanıması, toplum olma bilinciyle milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi.

Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ise projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Oğlunun, en büyük hayali polisliliği layıkıyla yaptığını, şehidin mesleğine aşık olduğunu belirten Sekin, şöyle konuştu:

"Kahramanlık eşini, işini, çocuklarını, ülkesini sevmektir. Kahramanlık, 15 Temmuz gecesi kardeşine 'Gerekirse öl ama silahını kimseye teslim etme' demektir. Kahramanlık aşktır, işine, eşine, yuvasına bağlanmaktır. Bu ülkenin birliği ve beraberliği için canını feda eden kahramanları yürekten rahmetle anıyorum. Sizler Fethi Sekin'siniz, Fethi Sekin de sizsiniz."

Konuşmaların ardından, şehidin babası Mehmet Zeki Sekin ve ablası Fikriye Sekin'e Türk bayrağı tablosu hediye edildi.

Projeye katkılarından dolayı dünya ve olimpiyat şampiyonları güreşçi Ahmet Ayık ile halterci Halil Mutlu, milli güreşçiler Mehmet Güçlü ve Süleyman Atlı, dünya şampiyonu okçu Yeşim Bostan ve diğer sporculara plaket verildi.

Program sonunda, sahneye konulan Türkiye haritasında, 81 ili ve Lefkoşa'yı temsilen öğrenciler ve protokol üyeleri ışık yaktı.

