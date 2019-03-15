"Bayrağımız dışında paçavra sallanmasına müsaade etmeyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Her kim ki, eline bayrağımız dışında bir paçavra alıp bayrak diye sallarsa, o eli kırarız biz. Asla müsaade etmeyiz. Bayrak hepimizin." dedi.

AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaretinin ardından "Genç Kürsü" programına katılan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, siyasetlerinin temelinde ve merkezinde millet olduğunu söyledi.

Değiştirmedikleri, el atmadıkları hiçbir konu ve alanın olmadığını aktaran Yazıcı, "Bizim siyasetimiz kapsayıcıdır. Nereyi kapsıyor? Türkiye sathını kapsıyor. Nereyi kapsıyor? Millet nezdinde sorun olan her konuyu kapsıyor. 'Siz ne diyorsanız odur' diyor. Siyaset değerler üzerinden olmaz, değerler hepimizin. Siyaset, siyasi rekabet ve proje üzerinden olur." ifadelerini kullandı.

Gençlere hitap eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti, etnik köken ayrımı yapmadan, mezhep farklılığı gözetmeden, felsefi düşünce ayrıştırmasına asla sapmadan ortak tarih, kültürel miras, inanç değerlerinin sahibi bütünün ismidir, tek millettir. Dolayısıyla bu millet kavramı içinde yer almayan hiçbir vatandaş yoktur. Çünkü milletiz. Ortak tarihimiz, kültürel mirasımız, değerlerimiz, örf ve adetlerimiz, yaşanmış günlerimiz, farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendiren bir kültürel mirasımız var. Tek bayrak, tek bayrağa vurgu yapıyoruz. Bayrak her ulusun var ama bizim bayrağımız çok güzel. Bağımsızlığımızı simgeliyor ve bu toprağı vatan yapan şehitlerin kanını renk olarak alıyor. Bu topraklarda yaşayıp bayrağı olmayan bir Allah’ın kulu var mı?"