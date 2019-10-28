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Bayrak asılması sırasında vinç yan yattı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 18:52 | Son Güncelleme

BURSA'da Cumhuriyet Bayramı kutmalaları hazırlıkları için direklere bayrak asılması sırasında, ağırlık dengesi bozulan vinç yan yattı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Cumhuriyet Bayramı kutmalaları hazırlıkları için direklere bayrak asılması sırasında, ağırlık dengesi bozulan vinç yan yattı. Korku yaşayan sürücü S.A. (28), bu kazadan yara almadan kurtuldu.
Olay Bursa'nın Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hazırlıkları için S.A.'nın kullandığı 16 NLN 97 plakalı vinç, bulvar üzerindeki direklere bayrak asmak isteyen operatörünün ağırlık dengesini kaybetmesi üzerine yan yattı. Kazada panik yaşayan S.A. yara almadan kurtuldu. Olayın ardından başka bir vinç getirilerek askıda kalan vinç düzeltildi.

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