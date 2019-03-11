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Bayrak asmak için çıktığı direkte akıma kapılan genç ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 20:15 | Son Güncelleme

Rize’nin Derepazarı ilçesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan genç, akıma kapılarak ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Derepazarı ilçesi Fıçıcılar Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan Muhammet Çelik (22), akıma kapılarak yere düştü.

Bayrak asmak için çıktığı direkte akıma kapılan genç ağır yaralandı

Rize’nin Derepazarı ilçesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan genç, akıma kapılarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Derepazarı ilçesi Fıçıcılar Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan Muhammet Çelik (22), akıma kapılarak yere düştü. Olay yerine gelen ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çelik’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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