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  4. Bayrak çekme görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu! Açıklama geldi

Bayrak çekme görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu! Açıklama geldi

11.08.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Afganistan uyruklu kişilerin göndere bayrak çektiği iddia edilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, görüntülerle ilgili açıklamada bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada dezenformasyona yol açan görüntülere karşı uyarıda bulunarak, "Dezenformasyona alet olmayın" ifadelerini kullandı.

SİBERAY'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada gündeme gelen bayrak dikme görüntülerine yer verildi ve şu ifadeler kullanıldı:

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"Sosyal medyada dolaşıma sokulan algı ve dezenformasyon maksatlı içeriklere itibar etmeyin. Aslından saptırılmış görseller içeren ve provokasyon amaçlı olduğu değerlendirilen paylaşımlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Dezenformasyona alet olmayın."

İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya antalya Afganistan
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