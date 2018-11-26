HABER

Bayrak tutan vatandaşlara da ateş etmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:15 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, şehit Özcan Özsoy'un ağabeyi ve 15 Temmuz gazisi Tekin Özsoy, elinde bayrak olmasına rağmen darbecilerin kendisine ateş ettiğini söyledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, şehit Özcan Özsoy'un ağabeyi ve 15 Temmuz gazisi Tekin Özsoy müşteki olarak dinlenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye karşı halkı meydanlara çağırmasının ardından kardeşi Özcan Özsoy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeye karar verdiklerini anlattı.

Yolların kapatılması nedeniyle Külliye'ye gidemediklerini, bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığı tarafına yöneldiklerini belirten Özsoy, bu esnada elinde bayrak olan bir vatandaşın askerlerin kendisine ateş ettiğini söylediğini aktardı.

Tekin Özsoy, bayraklı birine ateş edilmesi karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, "Bunun üzerine bayrağı alarak askerlerin olduğu tarafa gittim. Aramızda az mesafe kalmıştı, onlara yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmaya çalıştığım sırada ateş edildi. Mermi kaşımı sıyırdı, ilk başta plastik mermi zannettim ama gerçek olduğunu, yanımda vurulup düşenler olduğunu görünce fark ettim. Bayrak tutanlara bile ateş ediyorlardı." dedi.

Sabah saatlerine kadar karargahın nizamiyesinde vatandaşlarla beklediğini aktaran Özsoy, kardeşi Özcan'a ulaşaması üzerine hastanede olabileceğini düşünerek Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittiğini ifade etti.

Tekin Özsoy, kardeşinin başından vurulduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı bilgisini aldıktan sonra bir kez daha Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'na gittiğini ifade ederek, "Kardeşim başından vurulmuştu, doktorlar durumunun kritik olduğunu söyleyince hastaneye gelmeleri için akrabalarımızı aradım. Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığına gittim. Geldiğimde darbecilerin teslim alındığını gördüm. Kardeşim Özcan ise olaydan 118 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu." şeklinde konuştu.

Kardeşini şehit edenler başta olmak üzere bütün darbecilerden şikayetçi olduğunu dile getiren Özsoy, davaya katılmak istediğini de sözlerine ekledi.

Duruşmaya devam ediliyor.

İki öğrenci bomba imha robotu geliştirdi!İki öğrenci bomba imha robotu geliştirdi!
Bursa'ya şehit ateşi düştüBursa'ya şehit ateşi düştü
2023 Karesi Tasavvuru Çalıştayı başladı2023 Karesi Tasavvuru Çalıştayı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan flaş sözler: Türk halkı demek yanlış!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisinden çok konuşulacak karar!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Bu kavga iddiası gündemi sarsar: Saray içi darbe!

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Dikkat çeken açıklama: Hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama

Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama: Cesedi...

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'ndan flaş açıklama

Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.