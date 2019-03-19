'Bayrakçı dede' bayraklarının bakımı için sergi açtı

Sandıklı Hüseyin Develi Huzurevi'nde kalan, işçi emeklisi Turan Kaplan, 2015 yılında Dağlıca- Yüksekova yolunda 16 askerin şehit olduğu saldırıdan büyük üzüntü duyarak, şehitler anısına huzurevinin karşısındaki Timurlenk Tepesi'nin yamacına çakıl taşlarıyla 220 metrekarelik Türk bayrağı yaptı. Kaplan, daha sonra 2016 yılında çocuklar ve gençler için aynı tepeye 217 metrekarelik ve 300 metrekarelik bayraklar yaptı. İlçede 'Bayrakçı dede' olarak tanınan Kaplan, boş zamanlarında Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği 176 saatlik makrome kursuna katıldı. Turan Kaplan, bu kursta ve boş kaldığı zamanlarda hamak, beşik, tespih, anahtarlık, kolye gibi çok sayıda hediyelik ve süs eşyası yaptı. Kaplan ürünlerini Belediye Meydanı'na sergi açarak, satışa çıkardı. Serginin açılışını Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl kurdele keserek yaptı. Kurdele kesimi sonrası Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl, sergideki ürünleri inceledi.

'BAYRAKLAR İÇİN HARCAYACAĞIM'

Serginin açılışında konuşan Turna Kaplan, "Kurstan öğrendiğim makrome tekniğiyle beşikler, hamak, bebek, tablo ve el işlerini yaptım. Bugün de burada sergimizin açılışını yaptık. Güzel bir anı ve güzel bir hatıra olmasını istedim. Buradaki ürünlerin yüzde 80'i benim el emeğim. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ndeki hocamla birlikte günde 4- 5 saat kurs gördüğüm süre içerisinde yaptım. 176 saatte bu ürünleri tamamladım. Kendi emekli maaşım var. Buradan kazandığım paraları yaptığım bayrakların boyası, cilası, bakımı ve tel örgüsü için harcayacağım. Doğaya yaptığım en küçük bayrağımın büyüklüğü 330 metrekare, bunların bütün bakımlarını yapacağım" dedi.

Kaymakam Tortop ise "Turan amcamız, bayrakçı dedemiz sürekli üretim yapıyor. Yaşlılık demek, atıl bir köşede kalmak değildir. Yapıldığı zaman üretildiği zaman bir de beceriniz yeteneğiniz varsa ortaya çok güzel ürünler koyabiliyorsunuz. Turan amcamız da bugün burada 176 saatte ürettiği ürünleri sergiliyor" diye konuştu.

Başkan Çöl ise "Turan amca bizim için ülkemizin bayrağını en güzel şekilde dalgalandıran çok güzel çalışmalara imza attı. Muhteşem eserler; eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yaptığı el emeği göz nuru eserlerini Sandıklı ve belediyemizin en güzel yerinde sergiliyor. Rabb'im inşallah daha güzellerini yapmayı nasip etsin. Canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

