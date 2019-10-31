HABER

Bayrakları sökerken vinç sepetinden düşüp ölen işçi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 22:36 | Son Güncelleme

AVCILAR'da  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan bayrakları kaldırma çalışması sırasında kamyonet çarpması sonucu vinç sepetinden düşüp ölen evli ve 2 çocuk babası belediye işçisi Sabahattin Karamahmut (47) gözyaşları arasında toprağa verildi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan bayrakları kaldırma çalışması sırasında kamyonet çarpması sonucu vinç sepetinden düşüp ölen evli ve 2 çocuk babası belediye işçisi Sabahattin Karamahmut (47) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Firuzkoy Mahallesi Öztan Caddesi ile Pehlivan Caddesi kesişiminde dün meydana gelen olayda direklere asılan bayrakların sökülmesi için görevlendirilen sepetli vince çıkan Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde Sabahattin Karamahmut, bayrakları söktüğü sırada Aziz Ceylan yönetimindeki kapalı kasa kamyonetin tentesi vinç koluna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini Karamahmut 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanarak çağrılan 112 ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Sabahattin Karamahmut kurtarılamadı.
Ölen işçi için Cihangir Mahallesi'ndeki İGS Süleyman Çelebi Camii'nde ikindi namazından sonra cenaze namazı kılındı. Cenazeye Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Belediye Başkanı Turan Hançerli ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı. Yakınları cenaze töreni sırasında ayakta durmakta zorlandı. Sabahattin Karamahmut'un cenazesi Avcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(FOTOĞRAF)

PARTNER Meğer sapık milyarder...Bomba iddia! Meğer sapık milyarder...Bomba iddia!
Babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandıBabası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı
Yenikapı'da Sinop tanıtım günleri...Yenikapı'da Sinop tanıtım günleri...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

Suriye'deki kamptan kaçan IŞİD'li kadınlar Ankara'da gözaltına alındı

Ankara'da gözaltına alındılar!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 31 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.