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Bayrakları sökerken vinç sepetinden düşüp ölen işçi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 23:59 | Son Güncelleme

AVCILAR'da  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan bayrakları kaldırma çalışması sırasında kamyonet çarpması sonucu vinç sepetinden düşüp ölen evli ve 2 çocuk babası belediye işçisi Sabahattin Karamahmut (47) gözyaşları arasında toprağa verildi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan bayrakları kaldırma çalışması sırasında kamyonet çarpması sonucu vinç sepetinden düşüp ölen evli ve 2 çocuk babası belediye işçisi Sabahattin Karamahmut (47) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Firuzkoy Mahallesi Öztan Caddesi ile Pehlivan Caddesi kesişiminde dün meydana gelen olayda direklere asılan bayrakların sökülmesi için görevlendirilen sepetli vince çıkan Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde Sabahattin Karamahmut, bayrakları söktüğü sırada Aziz Ceylan yönetimindeki kapalı kasa kamyonetin tentesi vinç koluna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini Karamahmut 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanarak çağrılan 112 ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Sabahattin Karamahmut kurtarılamadı.

Ölen işçi için Cihangir Mahallesi'ndeki İGS Süleyman Çelebi Camii'nde ikindi namazından sonra cenaze namazı kılındı. Cenazeye Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Belediye Başkanı Turan Hançerli ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı. Yakınları cenaze töreni sırasında ayakta durmakta zorlandı. Sabahattin Karamahmut'un cenazesi Avcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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