Bayraklı Belediye Başkanı Karabağ ve 10 sanığa beraat

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile yardımcısı Gamze Eraslan ve belediyenin temizlik işleri eski müdürünün de aralarında olduğu 11 sanığın 'görevi kötüye kullanma', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlamalarıyla tutuksuz yargılandığı davada, tüm sanıklara beraat kararı verildi.

İzmir merkezli İstanbul, Ankara ve Manisa'da 'görevi kötüye kullanma', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında, aralarında Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin temizlik işleri eski müdürünün de olduğu 10 kişi, 2016 yılında gözaltına alındı. '2009 ile 2012 dönemindeki bazı ihalelere fesat karıştırma', 'evrakta sahtecilik', 'rüşvet' ve 'irtikap' ile suçlanan şüphelilerden şirket yetkilisi, Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ'a ait yazlığın tadilat parasının kendisine ödetildiğini öne sürdü. Bunun üzerine Başkan Karabağ da ifade için savcılığa çağrıldı. Dosyada, belediyeden ihale alan firma tarafından belediye görevlilerine cep telefonu ve uçak bileti alındığı, belediyenin temin ettiği bazı malzemelerin de usulsüz olarak sürekli aynı firmalardan alındığı iddiaları da yer aldı. Adliyeye sevk edilen 11 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'görevi kötüye kullanma', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından dava açıldı.

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, sanıkların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, geçen celse verdiği esasa yönelik verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan ile Derya Karadağlı ve Yüksel Çelik'in 'görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılmasını, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın ise beraatini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, üzerlerine atılı suçlardan beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların üzerlerine atılı suçlardan beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, 'rüşvet' suçundan beraat eden Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan'ın 'görevi kötüye kullanma' suçundan da, suç tarihi itibarıyla belediye başkan yardımcısı olması nedeniyle hakkındaki soruşturmanın izne tabi olmasından dolayı, İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınana kadar kovuşturmanın durdurulmasına karar verdi.

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