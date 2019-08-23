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Bayraklı Belediye Başkanı'nın odasında dinleme cihazı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 17:19 | Son Güncelleme

BİNA İÇERİSİNDE BİRİLERİ DİNLEMİŞ Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında bulunan dinleme cihazındaki ilk incelemenin sonuçları ortaya çıktı.

BİNA İÇERİSİNDE BİRİLERİ DİNLEMİŞ
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında bulunan dinleme cihazındaki ilk incelemenin sonuçları ortaya çıktı. Cihazın dinleme amaçlı konulduğu, ses kaydetmediği ancak yaklaşık 40 metre uzağa sesi iletip, orada kaydedilmesini sağlayabildiği saptandı. Cihaza el koyan polisin incelemeleri sonrasında teknik bilgilerin daha ayrıntılı ortaya çıkabileceği ifade edildi.
BİZ KENDİMİZDEN EMİNİZ
Cihazın masanın altındaki prizlerin olduğu bölümde bulunduğunu söyleyen Belediye Başkanı Serdar Sandal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Cihaz dinleme mi, izleme mi bilemiyorum. Ama arkadaşlar böyle bir cihazın varlığını tespit etti. Arkadaşlarla birlikte tutanak tuttuk. Sayın Kaymakama, emniyete haber verdik. Onlar da gerekli incelemeyi yaptılar. Soruşturma devam ediyor ama büyük bir olasılıkla dinleme cihazı olduğuna dair bir kanaat var. Son üç-dört ay içerisinde konulduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bunlarla ilgili net bilgiler soruşturma tamamlandığı zaman ortaya çıkacak. Cihazın neden konulduğunun gerekçesini bilmiyorum. Sonuç itibariyle 3-4 aydır görevdeyiz. Neden böyle bir şey konulduğunu bilmiyorum. Bazı düzenlemeler yapıyoruz, tasarruf tedbirlerimiz var. Yaptığımız diğere işler var. İçeride yeni düzenlemeler var. Bunlardan rahatsızlık duyan gruplar olabilir, birimler olabilir. Bilemiyorum. Güvenlik güçlerimizin araştırmasıyla daha sağlıklı bilgilere ulaşacağız."

Taylan YILDIRIM - Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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