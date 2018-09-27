İZMİR (AA) - İzmir'de Bayraklı Belediye başkanı, yardımcısı ve belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de aralarında yer aldığı 11 sanığın, "rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması yapıldı.
İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı sanık avukatları hazır bulundu.
Sanık Gamze Eraslan'ın avukatı, toplanan delillerin hukuka aykırı ve soruşturmanın temelinde problem olduğunu, suç yaratmak amacıyla deliller toplandığını iddia ederek, müvekkilinin beraatini talep etti.
İddia makamı ise suçlamalara ilişkin ek bilirkişi raporu alınması ve tanık dinlenilmesi yönünde mütalaa verdi.
Sanık Hasan Karabağ'ın avukatı ise davanın 2016'da açıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Savcının süreci uzattığını düşünüyoruz. Adli yargılama sınırları aşılmıştır. Müvekkilim siyasi bir kişiliktir. Önümüzde seçim var. Olumsuz etkilenecektir. Soruşturma 2010'da açılmıştır. 2016'da da dava açılmıştır. 8 yıldır bu dosyanın sonucu ne olacak diye düşünmektedir. İddia makamının talebinin reddedilmesini ve mütalaa verilmesini talep ediyoruz."
Mahkeme heyeti, ek bilirkişi raporu alınması ve tanık dinlenilmesi yönündeki talebin reddini ve savcıya mütalaa hazırlaması için süre verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 7 Aralık'a erteledi.
- Olay
İzmir merkezli İstanbul, Ankara ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "rüşvet ve irtikap" iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.
"2009-2012 dönemindeki ihaleye fesat karıştırma, evrakta sahtecilik, rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla düzenlenen operasyonda, zanlılara destek amacıyla adliyeye gelen Belediye Başkanı Hasan Karabağ, gözaltındaki şirket yetkilisinin, Karabağ'a ait yazlığın tadilat parasının kendisine ödetildiğini beyan etmesi üzerine ifade için savcılığa çağrılmıştı.
İddianamede, belediyenin ihale verdiği firma yetkililerinin, belediye görevlilerine cep telefonu ve uçak bileti aldığı, kurumun bazı ihtiyaç maddelerinin usulsüz olarak sürekli aynı firmalardan temin edildiği iddialarına yer verilmişti.
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