HABER

Bayraklı Belediyesindeki "rüşvet ve irtikap" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 18:18 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık beraat etti

İZMİR (AA) - İzmir'de Bayraklı Belediye başkanı, yardımcısı ve belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de aralarında yer aldığı 11 sanığın, "rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı sanık avukatları hazır bulundu.

İddia makamı 7 Aralık'taki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, başkan yardımcısı G.E. ile D.K. ve Y.Ç'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması, Hasan Karabağ'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık avukatları söz alarak, suçsuz olan müvekkillerinin beraat etmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, aralarında Karabağ'ın da bulunduğu 10 sanığın beraatine karar verdi.

"Rüşvet alma" suçlamasıyla hakkında beraat kararı verilen G.E'nin, suç tarihinde belediye başkan yardımcısı olması nedeniyle, "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılamanın devam etmesi için İçişleri Bakanlığından izin isteyecek olan heyet, bu aşamada G.E. açısından yargılanmanın durdurulmasını kararlaştırdı.

- Olay

İzmir merkezli İstanbul, Ankara ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, başkan yardımcısı ile belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

İddianamede, belediyenin ihale verdiği firma yetkililerinin, belediye görevlilerine cep telefonu ve uçak bileti aldığı, kurumun bazı ihtiyaç maddelerinin usulsüz olarak sürekli aynı firmalardan temin edildiği iddialarına yer verilmişti.

PARTNERİngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!İngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!
Vali Bilmez, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne atandıVali Bilmez, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne atandı
Hayvan yemi yüklü hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldiHayvan yemi yüklü hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat Bayraklı Belediyesi İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Sanık

En Çok Okunan Haberler

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Mehmet Gelen tutuklandı

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Tutuklandı

Kayseri'de sokak köpekleri saldırısı! Lise öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda yeni gelişme! 12 kişi için tutuklama kararı

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün iğrenç yüzünü anlattı

Teslim oldu, her şeyi anlattı! Yaralı teröriste tecavüz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.