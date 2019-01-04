İZMİR (AA) - İzmir'de Bayraklı Belediye başkanı, yardımcısı ve belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de aralarında yer aldığı 11 sanığın, "rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı sanık avukatları hazır bulundu.

İddia makamı 7 Aralık'taki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, başkan yardımcısı G.E. ile D.K. ve Y.Ç'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması, Hasan Karabağ'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık avukatları söz alarak, suçsuz olan müvekkillerinin beraat etmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, aralarında Karabağ'ın da bulunduğu 10 sanığın beraatine karar verdi.

"Rüşvet alma" suçlamasıyla hakkında beraat kararı verilen G.E'nin, suç tarihinde belediye başkan yardımcısı olması nedeniyle, "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılamanın devam etmesi için İçişleri Bakanlığından izin isteyecek olan heyet, bu aşamada G.E. açısından yargılanmanın durdurulmasını kararlaştırdı.