Bayraklı’da 20 depremzede aileye evleri teslim edildi

Deprem sonrası evleri ağır hasar gören vatandaşlara destek amacıyla yapılan iş birliği kapsamında; 20 depremzede ailenin 1 yıllık kiraları ödenerek, ev eşyası ihtiyaçları karşılandı ve evleri teslim edildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sadece bu süreçte değil, kalıcı evlerine çıkana kadar ve sonrasında da yurttaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına yanıt vereceğiz. Yaralarımızı el birliğiyle sarıyoruz" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan ve Ahbap Derneği kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent arasında geçtiğimiz haftalarda imzalanan protokol kapsamında, kira desteğinde bulunulması kararlaştırılan depremzede 20 aileye evleri teslim edildi. Bayraklı Belediyesi tarafından; beyaz eşya, mutfak malzemeleri, gıda, hijyen, ev tekstili ve kıyafet gibi ihtiyaçları da karşılanan vatandaşların tamamı evlerine yerleşti.

1 yıllık kiraları ödenerek yeni evlerine çıkan vatandaşlardan Nejla Karal, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karal, "Bayraklı Belediyesi çalışanları bizi her zaman aradı. Tüm eksiklerimiz tespit edilerek karşılandı ve ev ile ilgili sıkıntımız çözüldü. Her zaman yanımızda olduklarını bilmek bize güç verdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı Belediyesi olarak Hürriyet Emlak ve Ahbap Derneği ile imzaladığımız protokol kapsamında 20 depremzede ailemizin barınmayla ilgili sorunlarını çözüp, 1 yıllık kira masraflarını ve eşya ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Depremden etkilenen tüm yurttaşlarımızın kalıcı konutlara çıkmasıyla ilgili çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu konuda, geçtiğimiz aylarda ilçemizde, 1999 yılı deprem yönetmeliği öncesinde inşa edilen tüm yapıların yıkılarak, yenilerinin yapılması sırasında doğabilecek hak kaybını önleyecek tarihi bir kararı meclisimizde oy birliği ile kabul ettik ve plan notlarımızı büyükşehir meclisimize gönderdik. Depremin ilk gününden itibaren Bayraklı’dan tüm dünyaya çok büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Yaralarımızı birlikte sarmak için gece gündüz tüm gönüllülerimiz, kurumlarımızla birlikte çalıştık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Sadece bu süreçte değil, her zaman yurttaşlarımızın yanında olacağız; çünkü, biz bir aileyiz" dedi.