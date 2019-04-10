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Bayraklı'da başkanlık katı halka açıldı, Bornova'da yüz tanıma sistemi kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde, CHP'li belediye başkanları, yerel seçimin ardından göreve başladıktan sonra farklı uygulamalarıyla dikkat çekti.

Bayraklı'da başkanlık katı halka açıldı, Bornova'da yüz tanıma sistemi kaldırıldı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde, CHP'li belediye başkanları, yerel seçimin ardından göreve başladıktan sonra farklı uygulamalarıyla dikkat çekti. Bayraklı'da başkanlık katı, halka açılırken, kapılardaki şifre, kart ve kilit sistemi kaldırıldı, asansörlerin tümünü ise ilçe sakinleri kullanmaya başladı. Bornova'da da belediye çalışanlarının işe giriş- çıkış saatlerinin kontrol altında tutulduğu yüz tanıma sistemi kaldırıldı.
Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal, göreve gelir gelmez, halk ile belediye başkanlığı makamı arasındaki engelleri kaldırmak istediğini belirtti. Sandal, 8'inci kata sonradan yapılan kapıları kaldırtarak, ilçe sakinlerini başkanlık katında ağırlanacağını söyledi. Belediyenin Fen İşleri Birimi, yeni hizmet binası ve Çamkıran hizmet binasında bulunan başkanlık katlarına çıkışı engelleyen kapıları söktüren Sandal, "Bayraklı hepimizin; belediye, halkın belediyesi. Vatandaşın başkanlık katına gelmesinde ne zarar var? Halk istediği zaman başkana ulaşabilmeli" dedi.
Başkan Sandal, ayrıca şifre, kilit ve kartla açılan kapılardaki bu engelleri de kaldırtıp, asansörlerin tamamını halkın kullanımına açtırdı. Sandal, tüm müdürlere, 'Kapılarınızı halka açın; vatandaşlar istediği zaman gelip, sizi görebilecek' talimatı verdi.
YÜZ TANIMA SİSTEMİ KALDIRILDI
Öte yandan Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ da göreve gelir gelmez, belediye çalışanlarının işe giriş- çıkış saatlerinin kontrol altında tutulduğu yüz tanıma sistemini kaldırdı. Başkan İduğ, "İş ortaklarımızın, çalışanlarımızın, işe düzenli olarak gelip, gideceklerini biliyoruz. Bu yüz tanıma sisteminin rahatsızlık verdiğini gördüm ve insana güven odaklı çalıştığımızdan dolayı sistemin kalkmasını uygun gördüm. Ben çalışanlarımıza güveniyorum. Onların çalışma saatleri içinde zaten burada olacakları kesin. Verimliliği esas aldığımız için böyle bir çalışmayı uygun görüyorum" diye konuştu.

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Bayraklı'da başkanlık katı halka açıldı, Bornova'da yüz tanıma sistemi kaldırıldıBayraklı'da başkanlık katı halka açıldı, Bornova'da yüz tanıma sistemi kaldırıldıBayraklı'da başkanlık katı halka açıldı, Bornova'da yüz tanıma sistemi kaldırıldıBayraklı'da başkanlık katı halka açıldı, Bornova'da yüz tanıma sistemi kaldırıldı

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