Bayraklı'da çocuk başkan, deve güreşlerini kaldırdı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu 100. Yıl İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Ada Aktaş’a bıraktı. Çocuk başkan ilk icraat olarak deve güreşlerini kaldırdı, oraya harcanacak paranın maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen öğrencilere burs olarak verilmesini istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın koltuğuna Çiçek Mahallesi’nde yaşayan 100. Yıl İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ada Aktaş oturdu. Çocuk başkan sosyal faaliyetler, doğa ve çevre dostu projeler ile temizlik konularına dikkat çekti ve ilçede her yıl belediye tarafından geleneksel olarak düzenlenen deve güreşlerinin kaldırılıp, yerine daha fazla öğrenciye burs verilmesi talimatını verdi. Ada Aktaş, "Deve güreşleri bana sirk gibi geliyor. Hayvanlara eziyet oluyor. Bence deve güreşlerine para harcayacağınıza onun yerine daha fazla burs verilsin. Deve güreşi bitsin, çocuklara burs verilsin" dedi. Başkan Sandal da deve güreşinin kaldırılıp, ona harcanacak paranın maddi sıkıntılar nedeniyle eğitimlerinde sorun yaşayanlara aktarılacağını söyledi.

MATEMATİK OKUMAK İSTİYOR

Çocuk başkan Aktaş, yurt dışında matematik alanında üniversite okuyup, ülkesine hizmet vermek istediğini belirterek, "Kendi mahallemde de parkların, yeşil alanların, sosyal alanların olmasını istiyorum. Doğa ve çevreye çok önem veriyorum. Arkadaşlarımın güvenle oynayabilecekleri yeni alanlar olmasını istiyorum. Çöplerimizin, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda değil, akşam saatlerinde toplanmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Yaşlılara, kadınlara, çocuklara ve engellilere yönelik sosyal sorumluluk projelerinin artırılmasını istiyorum. Onların bizim için ayrı bir yeri var. Okuduğum 100. Yıl İlkokulu Milli Eğitim Bakanlığı'nın dezavantajlı okulların iyileştirilmesi projesi kapsamında iç dış boyasının ve gerekli tadilatların yapılmasını istiyorum."