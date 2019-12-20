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Bayraklı’da çocuk istismarına karşı büyük iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:31 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) çok önemli bir iş birliğine imza attı.

Bayraklı Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) çok önemli bir iş birliğine imza attı. Buna göre iki kurum, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla, Bayraklı genelinde çocuk istismarına karşı birlikte mücadele edecek. Konuyla ilgili protokol, aynı zamanda bir öğretmen olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve UCİM Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan tarafından imzalandı.
Ülke genelinde 33 bin, İzmir’de ise 3 bin 500 üyelerinin bulunduğunu belirten UCİM Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan, "Çocuk istismarı en büyük suç. Amacımız bu soruna çözüm bulmak. Çalışmalarımızın yüzde 70’i eğitim faaliyetlerinden oluşuyor. Kalan bölüm ise hukuki süreçlerin takibi. Çocuklarımızı korumamız gerekiyor” dedi.
Çocuk istismarının önlenmesinde ailelere ve öğretmenlere önemli görevler düştüğünü dile getiren Özkan, "Bu yüzden, eğitim büyük önem taşıyor. İş birliği çalışmalarımız kapsamında ilk başta semt merkezlerinde çalışan arkadaşlarımızla bir atölye çalışması yapacağız. Etkili insan olma, insanlarla konuşma, kullandığımız kelimeler, duruşumuz, üslubumuz, kullanacağımız eğitim materyalleri, bunların hepsi önemli. Bu eğitimler sayesinde, merkezlerdeki arkadaşlarımız böyle durumlara nasıl yaklaşacaklarını öğrenecekler" diye konuştu.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, Bayraklı’yı “Çocuk ve gençlik kenti” yapma hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatarak, "Bu nedenle hayata geçirdiğimiz projelerimizde çocuklar, gençler öncelikli. Çocuklarımız için hazırladığımız projelerle kadınlarımızın da hayatını değiştiriyoruz. 24 mahallede hayata geçireceğimiz masal evleri böyle bir proje. Çocuklarını kreşe bırakan kadınlarımız, ekonomik yaşama, üretime katılabilecek. Bayraklı’yı çocukların ve gençlerin mutlu olduğu, özgürce yaşayabildiği, onlar için her türlü olanağın sunulduğu bir yer haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.
Sandal, çocuk istismarını önleme konusunda her türlü iş birliği ve dayanışmaya açık olduklarını vurgulayarak, "Çocuğun istismarı ülkemizin kanayan yaralarından. Bu meseleye bu kadar cesur bir şekilde eğilen Saadet Öğretmen ve dernek gönüllülerini kutluyorum. Bu mücadelede belediye olarak biz de varız” ifadelerini kullandı.
İmzalanan protokole göre, Bayraklı Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuk istismarı ile mücadele kapsamında çeşitli eğitim seminerleri, sempozyumlar ve farkındalık çalışmaları düzenleyecek. Eğitimlerin geniş kitlelere ulaşması sağlanırken, Belediyenin semt kütüphanelerinden biri “UCİM” kütüphanesine dönüştürülecek.

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