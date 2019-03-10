HABER

Bayraklı’da deve güreşi tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

İZMİR’de Bayraklı Belediyesi'nin, bu yıl 8'incisini düzenlediği Deve Güreşleri Festivali, Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ ile HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Esin Önder’i karşı karşıya getirdi.

Bayraklı’da deve güreşi tartışması

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Bayraklı Belediyesi'nin, bu yıl 8'incisini düzenlediği Deve Güreşleri Festivali, Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ ile HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Esin Önder’i karşı karşıya getirdi. Karabağ, deve güreşlerinin bir kültür olduğunu ve Anadolu’nun kültürüne saldırıldığını ileri sürerken, Önder de Karabağ’ın kendilerine festivali yaptırmayacağına dair söz verdiğini belirterek, "Biz Hasan Karabağ ile geçen yıl görüştük. Bize festivali bir daha yaptırmayacağına dair söz verdi. Biz de kendisine plaket verdik ama bu yıl yine festivali yaptı" dedi.
İzmir’de Bayraklı Belediyesi, bu yıl 8’incisini düzenlediği Deve Güreşleri Festivali’ni, Smyrna Meydanı’nda düzenledi. Festivalin yapıldığı alanda, develerin beklediği meydanda, deve sucuğu yaplııp satıldı. Çoğu Ege Bölgesi’nin çeşitli illerinden getirilen 200 devenin güreştirildiği festivalde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, festivale katılanlara seslenerek, "İzmir’in göbeğinde deve güreşi olur muymuş? Olur mu?" diye sordu. Kalabalıktan "Olur" sesi yükselince, "Mesele yok" yanıtını verdi. Karabağ, daha sonra deve güreşlerini eleştirenlerin olduğunu hatırlatarak, "İzmir'in göbeğinde kadınlarımızı erkeklerimizi box yaptırıp, kafes dövüştürüp, canlarını acıtanlar deve güreşlerini bahane edip, kültürümüze saldırmasınlar. Bu bizim kültürümüz" dedi.
'FESTİVAL YAPTIRMAYACAĞINA SÖZ VEREN KARABAĞ’A PLAKET VERDİK'
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir İl Temsilcisi Esin Önder ise Deve Güreşleri Festivali’nin yapılmasını eleştirdi. Geçen yıl Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın yanına gittiklerini ve festivali yapmamasını istediklerini söyledi. Önder, "Hasan Karabağ ile yaptığımız görüşme sonucunda, bize bu festivalin yapılmayacağına dair söz verdi. Biz de bu duyarlılığından dolayı kendisine plaket verdik. Geçen yıl festival yapmadı. Bir hafta önce öğrendik ki tekrar festivali yapacak. O günden beri gözümüze uyku girmedi. Bir hafta boyunca festivalin yapılmaması için çabalıyoruz ama yine yapıldı. Karabağ, telefonlarımıza çıkmadı çünkü yüzü yok" dedi. Önder, deve güreşlerinin dinen caiz olmadığını da kaydetti.
Deve Güreşi Festivali, bu tartışmaların ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Bayraklı’da deve güreşi tartışmasıBayraklı’da deve güreşi tartışmasıBayraklı’da deve güreşi tartışmasıBayraklı’da deve güreşi tartışması

PARTNERGenç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!Genç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!
Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestilerArıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler
Midibüslerine 10 günde gelen 300 trafik cezası turizmciyi şaşkına çevirdiMidibüslerine 10 günde gelen 300 trafik cezası turizmciyi şaşkına çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Tam 14 bin 500 kadına...

Tam 14 bin 500 kadına...

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

Polisi alarma geçiren yolcu!

Polisi alarma geçiren yolcu!

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!

Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.