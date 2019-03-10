HABER

Bayraklı’da deve güreşleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 8’inci kez düzenlenen deve güreşleri festivali yine renkli görüntülere sahne oldu.

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 8’inci kez düzenlenen deve güreşleri festivali yine renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı ve çoğunluğu Ege olmak üzere 7 bölgeden 200 devenin güreştiği etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bu bizim kültürümüz. Bu Yörük kültürü. Söz veriyoruz. Burada geleneğimize devam edeceğiz” dedi.
İzmir’in yanı sıra Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla ve Manisa’dan da develerin katıldığı deve güreşleri, Bayraklı Smyrna Meydanı’nda gerçekleşti. Farklı illerden binlerce vatandaş güzel havanın da etkisiyle Bayraklı’ya akın etti. Aileleriyle birlikte deve güreşlerini izlemeye gelen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde zeybek oynamayı da ihmal etmedi. Smyrna Meydanı’na gelenleri selamlayan ardından da meydanın etrafını hıncahınç dolduran vatandaşlara seslenen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bu bizim kültürümüz. Yörük kültürü. Kadınlara, erkeklere boks yaptırıp, dövüştürerek canlarını acıtanlarla bizi karıştırıp, kültürümüze saldırmasınlar” diye konuştu.

"Ben deli cesur bir adamım topunuz gelin"
Geleneğin önümüzdeki yıllarda da süreceği mesajını veren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise, “İzmir’in göbeğinde kadınlarımızı, erkeklerimizi boks yaptırıp, kafes dövüştürüp, onların canını acıtanlar deve güreşlerini bahane edip kültürümüze saldırmasınlar. Bu bizim kültürümüz. Bu Yörük kültürü. Yörükler neredesiniz? Bakın Atatürk ne demiş; ’Nerede Toros’larda bir çadır görüyor ve o çadırda hele de bir duman tütüyorsa şunu biliniz ki; Türk milletini kimse yenemez.’ Yörüklerin olmadığı Anadolu coğrafyası yoktur. Diyarbakır’dan Edirne’ye kadar Yörük vardır. Birileri kendini tarif ederken ben Dersimli Ahmet, öbürü Mersinli Mehmet, diğeri Antepli Hüseyin bir başkası başka şehir diyor. Biz Atatürk cumhuriyetinde yaşıyoruz. Kendimizi tarif ederken, ben ’Atatürk cumhuriyetinin çocuğu Hasan Karabağ’ diyorum. Doğduğun yeri söyleyerek adam olamazsın, inançlarınla adam olursun. Yaşamınla olursun, bayrağınla olursun, cumhuriyet sevgisiyle olursun, Atatürk ile olursun. 10 yıldır Atatürk’ü bu meydanlarda dünyaya duyurduk. Atatürk’ü sevmeyenler Türkiye’yi zapt etmek istiyor. Bu her siyasi çizginin içinde var. Benim bulunduğum siyasi çizginin içinde de var. Şunu söylüyorum; ’Hasan Karabağ’ı etkisizleştirelim, onu silelim’ diyenler Ankara’dan başlayarak, Bayraklı’ya kadar bir pislik organizasyonuyla saldırıyorlar. Yalnız bunlar bir şeyi bilmiyor. Ben sizin canınıza okurum. Ben deli cesur bir adamım topunuz gelin. Bundan sonraki süreçte de göreceksiniz. Siz mi adamsınız, biz mi adamız? Çöplükten gelen, çöplüğe gider” dedi.

Gelenek sürecek
Karabağ sözlerini şöyle noktaladı: "Deve güreşlerini kaldıracaklarmış. Kim? Başkan adayları. Siz kaldırırsanız; biz Yörükler burada yine yaparız. Söz veriyoruz. Burada biz devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Ne mutlu Türküm diyene."
Etkinlik sonunda şampiyon deve sahiplerine kupaları verildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ekrem İmamoğlu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptıEkrem İmamoğlu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptı
Nişantaşı Üniversitesinden kadının sanata yansımasına destekNişantaşı Üniversitesinden kadının sanata yansımasına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Tam 14 bin 500 kadına...

Tam 14 bin 500 kadına...

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

Polisi alarma geçiren yolcu!

Polisi alarma geçiren yolcu!

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!

Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.