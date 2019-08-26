HABER

Bayraklı'da dinleme cihazı şüphelileri serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 17:41 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

Bayraklı'da dinleme cihazı şüphelileri serbest bırakıldı

Davut CAN/ İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.
İzmir’de, geçen 23 Ağustos'ta, son seçimde CHP’den Bayraklı Belediye Başkanlığı’na seçilen Serdar Sandal’ın makam odasında, masanın altındaki elektrik prizlerinin bulunduğu bölümde dinleme cihazı bulundu. Olayla ilgili yapılan incelemede cihazın üzerinde parmak izleri bulunan G.D. ve T.V. gözaltına alındı. Şüphelilerin telsiz satım işiyle uğraştıkları belirlendi. G.D. ve T.V.'nin, telsizi bulmak için bizzat belediye görevlilerince çağırıldığı ve cihazın üzerinde bu yüzden parmak izlerinin bulunduğu saptandı. Şüpheliler serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Bayraklı'da dinleme cihazı şüphelileri serbest bırakıldıBayraklı'da dinleme cihazı şüphelileri serbest bırakıldıBayraklı'da dinleme cihazı şüphelileri serbest bırakıldı

Turistler buraya akın ediyor! Turistler buraya akın ediyor!
Tekirdağ’da beton mikseri devrildi: 1 yaralıTekirdağ’da beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradıBalkonda otururken silahlı saldırıya uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.